Letizia di Spagna sta vivendo un momento molto particolare. Dopo il suo viaggio in Inghilterra si prende una pausa: cosa sta succedendo.

Stop, nessun impegno, agenda vuota. Si prospettano giorni particolari per Letizia di Spagna di recente al centro dell’attenzione per il suo viaggio in Gran Bretagna, il secondo in poche settimane.

Prima recatasi, al fianco del marito Felipe, alla commemorazione dedicata al Principe Filippo, mancato il 9 aprile 2021, la reale spagnola è tornata nel Regno Unito per una visita a una mostra.

Ad accoglierla il Principe Carlo rimasto folgorato alla sua bellezza: prossima ai 50 anni, il suo fascino è intramontabile, tanto che è impeccabile anche con i capelli grigi, scelta per cui ha optato nell’ultimo periodo.

Il Royal inglese l’ha stupita con un caloroso bacio a mano e di seguito i due si sono mostrati molto affiatati, catalizzando l’attenzione delle cronache rosa. Rientrata in Spagna, l’ex giornalista ha preso una scelta inaspettata che la vede fermarsi per qualche giorno.

Letizia di Spagna: rinuncia inaspettata, cosa sta succedendo

Al fianco del marito Felipe, Letizia di Spagna è inarrestabile. Tra un impegno e l’altro, la 49enne non si ferma mai, ma non questa volta.

TI POTREBBE INTERESSARE > Carlo Conti, adesso cambia tutto: la decisione presa sul suo programma

In occasione delle vacanze di Pasqua, la coppia ha preso una decisione inaspettata: non fare nulla. Niente viaggi, niente gite fuori porta, niente cerimonie ufficiali. Solo riposo per la Ortiz e il Re, negli ultimi tempi impegnati in continue apparizioni pubbliche in cui sono sempre impeccabili.

Sposata dal 2004 con Felipe, Letizia è diventata Regina Consorte a seguito della salita al trono del marito in conseguenza dell’abdicazione del suocero. Mamma di Leonor e Sofia, da allora ha mostrato molta dedizione nei suoi obblighi reali, mostrandosi perfetta a ogni evento. Il suo stile è una fonte d’ispirazione a livello globale, tanto che è considerata una delle Royal più eleganti d’Europa alla stregua di Beatrice Borromeo e Kate Middleton.

TI POTREBBE INTERESSARE > Carlettolife, brutta avventura per l’influencer: “Mi hanno portato via tutto” VIDEO

Tra gli appuntamenti ufficiali e il ruolo di mamma, la Ortiz ha scelto per questa Pasqua di staccare la spina, almeno per una volta, senza programmare nulla.