“Mangio la pizza e arrivo”, Cristina Buccino reggiseno sottile sporge troppo il davanzale: è amore a prima vista – FOTO

Cristina Buccino ha condiviso una cena romantica a lumi di candele con il suo popolo social. I dettagli bollenti in vista: che spettacolo!

La web influencer e modella di lungo corso, Cristina Buccino ha apparecchiato la ‘tavola’ per un Pasqua coi fiocchi.

Tra le rime social non è lecito conoscere i suoi progetti per questo weekend pasquale, ma di certo il tempo da dedicare ai propri appassionati non è di certo mancato. In un clima di festa e romanticismo, Cristina si è sbottonata a tal punto da lanciare ufficialmente un invito a cena impossibile da rifiutare.

“Mangio la pizza e arrivo” sbotta tra i commenti sottostanti uno degli appassionati. D’altronde sarebbe davvero complicato resistere di fronte ad una bellezza così inarrivabile come la sua.

La carriera da imprenditrice e modella ha aiutato tantissimo Cristina a crearsi una propria identità e notorietà. Anche i flirt con Cristiano Ronaldo e Kolarov ai quali viene attribuita la rendono speciale e irresistibile a partire dal suo sguardo che fa innamorare a prima vista

Cristina Buccino e l’invito stuzzicante a cena: impossibile resistere

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Cristina Buccino 🇮🇹 (@cribuccino)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Voglia di…” Daniela Ferolla sublime in rosso: la scelta che tutti aspettavano – FOTO

Nel corso della sua carriera professionale, Cristina Buccino può ritenersi soddisfatta di aver raggiunto diversi traguardi. L’ausilio delle sorelle è stato a dir poco determinante nel corso degli anni e ha contribuito a rendere ancor più speciale il suo impatto nel mondo della moda.

Mettere in piedi una linea di Beauty era il sogno di una vita per Cristina e le sue sorelle. E’ bastato quel pizzico di fantasia e generosità per esaudire il sogno di una vita. Ora la sua notorietà è in crescita esponenziale sui social.

Con ben 2,7 milioni di followers all’attivo è tra le fashion influencer più seguite, complice il suo inarrivabile fascino. L’arma vincente del suo repertorio si manifesta durante una cena romantica pre-pasquale con tanto di invito ai fan.

Cristina è seduta lì, encomiabile, splendida ad attendere il suo ‘principe azzurro’ e attirarlo con quello sguardo profondo e magnetico da innamorarsi a prima vista.

Nell’attesa spuntano agli occhi di ‘falco’ degli appassionati, altri dettagli roventi. La modella alza l’asticella della temperatura e mette in evidenza un davanzale irresistibile e un panorama di curve strabordanti, che il reggiseno regge a malapena.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Annalisa devastante anche così: il VIDEO apparso sui social ha fatto il giro del web

Una bellezza così incantevole è il giusto ‘antidoto’ per una Pasqua coi fiocchi. Ora come ora Cristina non attende altro che una risposta ad un invito che difficilmente si ripeterà per il resto dei vostri giorni.