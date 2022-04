La notizia che in molti stavano aspettando è finalmente di pubblico dominio. L’ultima apparizione della bellissima Daniela Ferolla ne dà la conferma.

La conduttrice di origini partenopee, Daniela Ferolla, è alla guida dell’amata trasmissione Rai di “Linea Verde” da ben otto annualità consecutive. E, proprio in questo sabato di 16 aprile, la nata sotto il segno del Toro coglierà l’occasione per presentarsi, a soli pochi istanti dalla messa in onda, in maniera del tutto innovativa dinanzi al suo pubblico. E con il compito di rivelare ad esso un’importante novità.

La conduttrice, classe 1984, ha partecipato al concorso di “Miss Italia” durante i primissimi anni 2000, per poi esordire a tutti gli effetti sul piccolo schermo in un episodio della storica serie televisiva di “Don Matteo“, tutt’ora in produzione. A partire dal 2013 la conduttrice inizia a ricoprire impeccabilmente il ruolo di inviata per note trasmissioni come “La Vita In Diretta” e la versione estiva di “Uno Mattina“, tornando infine soltanto nel 2019 nelle vesti di giurata per il format che inaugurò la sua carriera.

“Voglia di…” Daniela Ferolla sublime in rosso: la scelta che tutti aspettavano – FOTO

Stamani, ancor prima di cimentarsi nella sua dichiarazione, la conduttrice sfoggerà in primis il suo elegante outfit in luminoso total red.

Il ritratto apparso su Instagram mostra al scelta di un make-up rigorosamente naturale, montagne ancora imbiancate nella stagione primaverile alle sue spalle, ed uno dei suoi disarmanti sorrisi in primo piano. E’ dunque ora giunto il momento di spiegare cosa starà per accadere.

Dopo una lunga attesa, finalmente la notizia che in molti attendevano si è rivelata. “Sarà l’Aquila protagonista della nuova puntata“, spiega con condivisa enfasi la conduttrice.

“Una città che è tornata a risplendere e che ha tanto da raccontare“, ricorda Daniela, citando al contempo li obiettivi recentemente conseguiti dalla meravigliosa località. L’Aquila è stata difatti nominata “Città Europea dello Sport” in questo 2022. E tutto ciò sarebbe avvenuto, stando all’opinione della beniamina in casa Rai, esclusivamente grazie alla “sua energia e voglia di riscattarsi“,

Quest’ultime “ci ha regalato storie e luoghi davvero unici“, aggiunge la conduttrice. “Hai una sorriso che é patrimonio mondiale“, risponderà infine un ammiratore. Complimentandosi con Daniela per la sua mise en palce, ed assicurando, assieme al restante degli utenti, che la loro partecipazione all’evento in tv sarà più che garantita.