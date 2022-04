Ida Platano si è vista con l’ex corteggiatore? La notizia che ha lasciato di sasso il pubblico di Uomini e Donne

Ormai da molti anni, Ida Platano è la protagonista indiscussa di Uomini e Donne. La 41enne di Brescia, fin dalle prime volte in cui partecipò all’affermata trasmissione, non mancò di colpire il pubblico attraverso la propria semplicità e trasparenza.

La bresciana, negli anni, ha intrapreso svariate conoscenze, delle quali la più importante è stata sicuramente quella con Riccardo Guarnieri. Nessuna delle sue frequentazioni, tuttavia, ha avuto il lieto fine che Ida avrebbe tanto desiderato.

Con la sua dolcezza e la sua affabilità, la Platano è rapidamente entrata nei cuori dei membri dello studio, sia spettatori che partecipanti. Spesso e volentieri, persino tronisti e corteggiatori non mancano di spendere delle bellissime parole sul suo conto.

Risale a poche ore fa, a questo proposito, una storia di Instagram che ha gelato i fan del dating show. A quanto pare, Ida si sarebbe accordata con un ex corteggiatore per vedersi al di fuori del programma. Come stanno realmente le cose?

Ida Platano si è vista con il corteggiatore? La notizia ha gelato i fan di Uomini e Donne

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Annalisa devastante anche così: il VIDEO apparso sui social ha fatto il giro del web

Come membro del dating show di Uomini e Donne, ma soprattutto come spettatrice, Ida Platano non si risparmia mai nel dare consigli ai giovanissimi che intraprendono le loro frequentazioni grazie al trono classico. Che si tratti di corteggiatori o di tronisti, la bresciana si lascia sempre trasportare dalle storie altrui e non manca di condividerne ogni sviluppo.

È proprio quanto accaduto nei mesi scorsi con la conoscenza tra Roberta Giusti e Samuele Carniani. La bresciana, nei momenti di difficoltà del corteggiatore, non si è trattenuta dal supportarlo apertamente, come quest’ultimo ha affermato all’interno di una Instagram story prontamente ripostata da Ida.

“È una persona d’oro. Mi ha sempre fatto un sacco di complimenti“, ha spiegato l’ex corteggiatore, rispondendo ad un fan. Addirittura, Carniani ha anche annunciato agli utenti di essere in contatto con la Platano proprio per organizzare una rimpatriata.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> “Inspiegabile” Melita Toniolo il dettaglio in FOTO cattura l’attenzione degli utenti

“A breve ci dovremmo vedere anche con Roby per un caffè“, ha chiosato Samuele, confermando di essere rimasto in ottimi rapporti con la dama. La bresciana, a quanto sembra, è davvero riuscita ad entrare nei cuori di tutti.