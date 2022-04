Antonella Clerici, il rimpianto nei confronti di Catherine Spaak: “Dovevamo farlo insieme… “

Antonella Clerici. La celebre conduttrice di “È sempre mezzogiorno!” ricorda con dolore e affetto Catherine Spaak, la collega scomparsa all’età di 77 anni

Il mondo dello spettacolo piange la scomparsa di Catherine Spaak, attrice, conduttrice, scrittrice, cantante che aveva compito 77 anni lo scorso 3 aprile.

Se n’è andata il giorno di Pasqua, in seguito a una dolorosa malattia che la vessava già da anni. Era stata colpita, infatti, da un’emorragia cerebrale con crisi epilettiche dovute alla cicatrice, come da lei stessa raccontanto nel programma televisivo “Storie italiane” su Rai Uno, poco prima della diffusione della pandemia da Covid19. “Tante persone che hanno problemi di salute tendono a nasconderlo” – disse – “Voglio che arrivi un messaggio: se siamo malati non dobbiamo vergognarci… Non ho perso la mia grinta e il mio coraggio. Dico a tutti che si va avanti”.

Catherine Spaak, le parole di cordoglio di Antonella Clerici e quel desiderio mai realizzato

Sono molteplici i messaggi di cordoglio che sono apparsi sulle pagine social di personaggi conosciuti che hanno intrecciato la loro vita e carriera con Catherine Spaak.

L’artista belga è stata attiva in diversi settori dello spettacolo ma, certamente, ha ottenuto grande riconoscimento grazie alla trasmissione “Harem” in onda su Rai Tre.

Ha presentato il talk show per ben 15 anni: dal 1988 al 2002. Immersa in una scenografia arabeggiante, Catherine Spaak ospitava, puntata dopo puntata, tre donne famose, chiacchierando su svariati temi in un’atmosfera distesa e di complicità. Verso il termine dell’appuntamento televisivo faceva il suo ingresso l’ultimo ospite del programma, un “uomo misterioso”, che aveva ascoltato per tutto il tempo le discussioni delle partecipanti.

Non è mai stato un segreto che la Spaak abbia più volte cercato di riportare il format in tv ottenendo un rifiuto da parte della Rai. Ad appoggiarla nel suo intento, a quanto pare, c’è stata Antonella Clerici.

La popolare conduttrice di “É sempre Mezzogiorno!” ha scritto queste parole per omaggiare la collega recentemente scomparsa: “Ti ricorderò sempre intelligente, mai banale, libera, affascinante”

Poi il riferimento allo storico programma della Spaak e a quel desiderio mai realizzato: “Ho amato moltissimo il tuo ‘Harem’ dove mi invitavi spesso.Tanti anni fa avevamo pensato di riproporlo assieme… poi la vita è andata diversamente”.