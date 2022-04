Andrea Zenga ha fatto sognare il popolo del web condividendo momenti travolgenti, trascorsi al fianco di una persona speciale. Le dolcezze sciolgono tutti.

Dolcezze da batticuore e attimi travolgenti. Andrea Zenga torna a stupire il pubblico condividendo attimi magici sulla sua seguitissima pagina Instagram da ben 553 mila follower.

Il 28enne di Milano sul social racconta la sua vita professionale e personale, mandando in estasi i fan con ogni scatto condiviso.

Personal trainer, primogenito del famoso calciatore e allenatore Walter Zenga, il suo volto è diventato conosciuto sulla scena dello spettacolo a seguito della partecipazione a format del calibro di “Temptation Island” e del “Grande Fratello Vip”.

In quest’ultimo reality, oltre ad aumentare la sua popolarità, ha incontrato il grande amore: nella casa più spiata d’Italia ha incontrato Rosalinda Cannavò, destinata a diventare la sua fidanzata.

Insieme da San Valentino 2021, i due formano una coppia molto affiatata, tanto che sono ben presto andati a convivere in una splendida casa a Milano. Proprio al suo fianco si è mostrato nel suo ultimo post Instagram: intenti in dolci emozioni, la visione ha emozionato i fan, accorsi a mettere subito il loro like.

Andrea Zenga, l’abbraccio più dolce: attimi travolgenti, fan nel delirio

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Andrea Zenga (@andreazenga93)

“Meravigliosi”, è solo uno dei tanti commenti che si leggono sotto all’ultimo post condiviso da Andrea sulla sua seguitissima pagina Instagram.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Tomaso Trussardi, dopo Michelle un nuovo amore, il nome clamoroso – FOTO

Si tratta di un carosello composto da una serie di scatti da batticuori dalla sua Pasqua. L’ex gieffino ha trascorso una giornata indimenticabile a contatto con la natura, dedicandosi una passeggiata campagnola al fianco della sua famiglia e della sua Rosalinda.

I due sono ritratti abbracciati intenti a godersi il panorama e sciogliendo i fan con la loro dolcezza, tanto che il post ha scatenato un boom di cuori e complimenti.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Stefano De Martino, dopo il tradimento il clamoroso ripensamento: “amo ancora Emma”

“Una Pasqua così speciale.. tanti auguri a tutti”, le parole nell’entusiasmo condivise sotto al post che ha raggiunto subito un successo immediato, a dimostrazione del grande affetto dei fan nei confronti della coppia.