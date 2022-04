Il primato di “Vite Al Limite” raggiunto da Lupe Samano sconvolge i telespettatori. Grande soddisfazione del Dr. Nowzaradan per la trasformazione.

La gettonata trasmissione di “Vite Al Limite“, in onda sul canale di Real Time dall’inizio del 2012 e presieduta dal Dr. Nowzaradan, ha finalmente raggiunto un obiettivo considerato dai suoi fedeli telespettatori come “senza precedenti“.

E’ una trasformazione, quest’ultima, che potrebbe essere pronta a siglare positivamente la reputazione mondiale del noto format televisivo. Si tratta di Lupe Samano Donovan. Una delle pazienti, del medico di origini iraniane, che il pubblico della trasmissione avrebbe sin da subito preso a cuore. Per la sua toccante storia di vissuto personale, quanto per il suo straordinario coraggio.

“Vite Al Limite” la trasformazione di Lupe Samano è sconvolgente, un record senza precedenti

La donna, di origini californiane, aveva deciso di partecipare alla quarta edizione di “Vite Al Limite”, presentandosi di fronte all’attenzione del Dr. Nowzaradan con un peso iniziale di oltre 300 kg. Il suo dimagrimento apparve in un primo momento come un’impresa a dir poco impossibile.

In bilico tra la vita e la morte, come tantissimi altri pazienti che nel corso degli anni hanno desiderato rivolgersi alle dinamiche trasmissione per tentare di intraprendere un percorso di necessario dimagrimento, Lupe è infine riuscita a raggiungere il suo intento.

Nonostante le ingenti difficoltà, e grazie al sostegno del medico naturalizzato statunitense nonché all’affetto di suo marito Gilbert e dei suoi familiari, la trentanovenne ha dimezzato il suo peso divenendo un’importante icona del programma e arrivando a pesare 155 kg.

Le sue fotografie più recenti, pubblicate sul suo profilo Twitter, mostrano chiaramente ai suoi fan il sorprendente cambiamento. Lo stesso marito di Lupe aveva deciso di intervenire con un messaggio colmo di soddisfazione per il traguardo da lei raggiunto. “E’ difficile perdere peso“, ha spiegato l’affettuoso Gilbert, non banalizzando gli sforzi della moglie. Ma ricordando di come sia necessario, in primis: “avere tanta determinazione e tanto supporto“.

La differenza, rispetto a come Lupe si era presentata durante il suo ingresso nella trasmissione, è ad oggi sostanziale. Un risultato, quello della coraggiosa Lupe, sicuramente “da record” e che difficilmente verrà dimenticato.