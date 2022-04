Giorni movimentati al Castello di Windsor. Dopo il faccia a faccia con Harry e Meghan, il Principe Carlo sembra aver preso una decisione senza precedenti.

Stupore e intense emozioni. Il mondo intero è rimasto con il fiato sospeso, dopo l’incontro inaspettato tra Harry, Meghan, la Regina Elisabetta e il Principe Carlo. Dopo mesi di gelo, i reali inglesi hanno così avuto un faccia a faccia con i duchi “ribelli”.

Sono ormai trascorsi due gli anni dalla Megxit, l’addio dei Sussex da Palazzo e il conseguente trasferimento in California. Harry e Meghan Markle hanno così salutato i parenti, lasciando in Gran Bretagna una situazione molto tesa: un addio amaro al centro delle cronache rosa, finito spesso in attacchi e tensioni.

Il secondogenito di Carlo e Lady Diana si è ricostruito una vita a Montecito al fianco dell’ex attrice e dei loro figli Archie e Lilibet in una dimostra incredibile. Tra la gestione dei figli i nuovi progetti lavorativi, la coppia sta lavorando alla realizzazione di documentari firmati Netflix, e le incomprensioni con i parenti, sono state molto rare le occasioni di ritorno a Londra per Harry e nulle per Meghan.

La coppia ha rimesso piede per la prima volta insieme nel Regno Unito in questi giorni. Nell’ambito del viaggio in occasione degli Invicuts Games, manifestazione ideata dal Duca nel 2014 dedicata ai veterani di guerra con disabilità, organizzata in Olanda, ha fatto tappa al Castello della Regina. L’incontro ha cambiato le carte in tavola, portando Carlo ha una scelta inaspettata.

Principe Carlo e Harry svolta clamorosa: cambiamento inaspettato

Se nel corso degli ultimi due anni i rapporti tra Harry, Meghan e i reali sono stati molto controversi, già lo scorso inverno il Principe Carlo aveva mostrato una riapertura nei confronti del figlio.

Secondo alcune rivelazioni i due si erano parlati di nuovo al telefono, ma nonostante questo le tensioni non erano state stemperate del tutto. Con l‘incontro di persona avvenuto pochi giorni fa, le cose sembra essere in netto miglioramento: Carlo sembra, infatti, essere pronto a risanare il rapporto con il secondogenito. Questo potrebbe cambiare le sorti del futuro della monarchia.

Primo nella linea di successione, il figlio della Regina potrebbe, secondo alcune indiscrezioni, accettare nuovamente la presenza dei Duchi di Sussex. Della stessa posizione è l’esperto reale Tom Quinn secondo il quale il futuro Re sarebbe anche disposto a dargli un ruolo senior, magari part -time.

Intanto i Sussex dopo l’incontro, sono voltati alla volta dell’Olanda per presenziare agli Invictus Games, in scena dal 16 al 22 aprile.