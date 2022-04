Harry e Meghan sono tornati a Palazzo dopo due anni. Dopo l’incontro clamoroso con la Royal Family, tuttavia sono stati messi all’angolo da alcuni reali.

A margine dell’incontro inaspettato tra Harry, Meghan e la Royal Family, emerge un clima di tensione. Dopo mesi di gelo e scontri sembrava che finalmente i duchi “ribelli”, potessero tirare un sospiro di sollievo, vendendo migliorare i rapporti molti difficili con i parenti. Ma un retroscena inaspettato sembra portare ad altre criticità.

Dopo la Megxit, il secondogenito di Carlo e sua moglie hanno infatti detto addio agli obblighi di corte, lasciandosi alle spalle la vita reale. Costruitisi una nuova esistenza in California, per due anni sono rimasti nella loro splendida dimora di Montecito, al fianco dei loro figli Lilibet e Archie.

Se il Sussex è ritornato nel Regno Unito solo un paio di volte, in occasione dei funerali del nonno, mancato nel 2021, e dell’inaugurazione della statua dedicata alla madre, Lady Diana, Meghan non è mai tornata. Almeno fino a ora.

La coppia infatti ha fatto tappa al Castello di Windsor, nell’ambito del loro viaggio in Olanda, organizzato in occasione degli Invictus Games. Si tratta di una manifestazione ideata dal Duca stesso nel 2014, dedicata ai veterani di guerra con disabilità.

Dopo aver avuto un faccia a faccia con la Regina e il Principe Carlo, la coppia si è spostata ad Aia, luogo dell’evento. Proprio durante questa manifestazione, in cui sono presenti le telecamere di Netflix per realizzare un documentario in collaborazione con il Duca, alcuni reali hanno avuto un comportamento inaspettato verso i Sussex.

Harry e Meghan snobbati: messi all’angolo dai quei reali

Salutati la Regina e il Principe Carlo, Harry e Meghan sono volati in Olanda per seguire gli Invictus Game, ma non hanno trovato un’accoglienza molto calorosa.

I reali olandesi hanno riservato nei loro confronti un trattamento inaspettato. Se questi sono infatti solito ospitare i Royal in visita nel paese, per i Sussex non è stato così. La coppia ha dovuto prenotarsi l’albergo e sostenere tutte le spese del viaggio. Inoltre sembra che non siano state predisposte guardie del corpo reali per proteggerli.

Il Re Guglielmo e la Regina Maxima di Olanda hanno previsto trattamenti diversi per gli altri reali presenti, ma per la coppia non è stato così. A giocare un ruolo determinante in questo, probabilmente, la presenza delle telecamere di Netflix al fianco dei Duchi che ha fatto sì che si diffondesse il desiderio di non averli intorno per non finire nelle riprese.

A stupire inoltre l’assenza di un tappetto rosso per i reali inglese e la mancanza di spazio per un discorso tenuto da Harry, fondatore dell’evento. Nonostante tutto il nipote della Regina e la sua consorte si sono mostrati radiosi alla manifestazione, forse ancora felici di aver spezzato il silenzio protratto per mesi con i parenti.

Sembra che la Regina abbia invitato la coppia a tornare presto in Gran Bretagna, per assistere alle celebrazioni dedicate al Giubileo di Platino in occasione dei suoi 70 anni sul trono.