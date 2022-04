La colomba ti è rimasta sullo stomaco? Le ricette più veloci per smaltirla

La colomba è il tipico dolce pasquale, oltre all’uovo e a tutte le altre prelibatezze italiane, è un must durante le feste. Talvolta capiti che avanzi e se non sai proprio come riutilizzarla ecco a te delle soluzioni davvero interessanti.

Abbiamo pensato a diverse ricette per riutilizzare la colomba pasquale in preparazioni gustose e veloci. Se anche a te la colomba è rimasta sullo stomaco, devi necessariamente provare queste varianti.

Tortino con granella: Taglia la colomba ed ottieni tante fette uguali. Bagna leggermente le fette nel latte. Monta la panna, disponi le fette in una pirofila. Fai un primo strato di panna ed un secondo di crema spalmabile al gusto che preferisci. Concludi con una granella a piacere.

Le golosità non finiscono qua, ecco a te altre varianti

Dolce al cucchiaio: Tagliate a fette la colomba, bagnate le fette in latte e caffè. Rivestite una ciotola con la colomba bagnata. Montate la panna ed unitela al mascarpone, aggiungete un pò di essenza di vaniglia. Inserire la crema in un sac à poche e riempite le ciotole rivestite. Dalla colomba ricavate dei dischetti e chiudete in superfice. Guarnite con altra crema, una spolverata di cacao e qualche chicco di caffè.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> Barrette al riso soffiato e cioccolato: una ricetta anti-spreco

Cassatine colombine: Gli ingredienti che vi occorreranno sono, rum q.b. – 3 ciliegie candite – 200 gr di ricotta – 100 gr di gocce di cioccolato – 150 gr di colomba. Tagliate a fette la colomba ma prima togliete la crosta zuccherina in superfice. Disponetele in uno stampo tondo e spennellate le fette con una bagna al rum. Aggiungente la ricotta mantecata con le gocce di cioccolato. Coprite la superfice con altra colomba, bagnate con il rum. Lasciate in frigo per 3 ore, capovolgete il dolce e guarnite con panna montata e le ciliegine.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Carbonara: sai farla davvero? Il piatto più in discussione per gli italiani

Puoi utilizzare la colomba pasquale avanzata in moltissimi modi, tutte le ricette sono gustose e versatili. Questo dolce è perfetto anche per fare colazione, ti basterà tostare una fetta di colomba e guarnirla con marmellata, inzuppala nel latte e vedrai che bontà.