Gianni Sperti massacrato a Uomini e Donne: le parole di Tina Cipollari non lasciano scampo all’opinionista. Bufera in studio

Nell’ultimo periodo i dissapori tra Tina Cipollari e Gianni Sperti sembrano essersi incredibilmente acuiti. I due colleghi, pur lavorando insieme da parecchi anni nello studio di Uomini e Donne, hanno iniziato ad assumere posizioni differenti circa le tematiche più scottanti relative alla trasmissione.

Durante le puntate trasmesse in queste settimane, nello specifico, la bionda opinionista e l’ex ballerino hanno dimostrato di avere dei pareri contrastanti in merito all’affaire Ida-Riccardo.

Se Sperti continua a dichiararsi felicissimo del ritorno di Guarnieri – e del suo riavvicinamento con la Platano -, la Cipollari, all’opposto, ritiene che i siparietti che li vedono protagonisti non siano né accattivanti né credibili. Nel corso dell’appuntamento trasmesso oggi, Tina non ha mancato di esternare le proprie considerazioni con la veemenza che la contraddistingue.

Questo, immancabilmente, l’ha portata ad uno scontro al veleno con il collega opinionista. Le accuse che i due si sono lanciati a vicenda sono state pesantissime e a dir poco sopra le righe.

Gianni Sperti “cornuto”. Tina Cipollari lo umilia davanti a milioni di persone

Uomini e Donne è tornato in onda dopo le festività pasquali con una puntata decisamente scoppiettante e movimentata. Protagonisti indiscussi di quest’oggi, i due ex Riccardo Guarnieri e Ida Platano, che al termine della scorsa registrazione si sono avvicinati per avere un confronto di persona.

Il feeling tra la dama e il cavaliere era sotto gli occhi di tutti. Persino gli opinionisti, sconvolti per via di quanto sta accadendo tra loro, non hanno mancato di commentare la clip andata in onda. Se Gianni Sperti è parso letteralmente entusiasta di questo riavvicinamento, lo stesso non si può dire della collega Tina.

“Se devono farsi gli occhi dolci andassero fuori!“, li ha apostrofati la Cipollari, ricevendo l’applauso della stragrande maggioranza del pubblico. Osservazioni, quelle della romana, che l’ex ballerino non ha minimamente condiviso: “non sei tu che devi decidere se loro hanno il diritto o meno di riprovarci“.

Nel giro di pochi istanti, l’attenzione si è rapidamente spostata sulla lite innescatasi tra i due colleghi. La bionda opinionista, completamente in disaccordo con Gianni, lo ha vessato per tutta la durata dello scontro. “Devi smetterla di difendere Ida, lei e Riccardo ci hanno rotto le scatole!“, ha tuonato la Cipollari, facendo esplodere un boato di approvazione in studio.

Mentre Sperti tentava di controbattere alle parole della collega, quest’ultima gli si è avvicinata e gli ha fatto il gesto delle “corna” da dietro la nuca, nel tentativo di deriderlo e sminuire il suo discorso. L’ex ballerino, che conosce alla perfezione la Cipollari, non è parso prendersela più di tanto.

“Non sono fidanzato, quindi non posso essere cornuto“, ha replicato sorridendo l’ex ballerino, dimenticando per un momento i toni accesi di pochi secondi prima. È tuttavia bastato pochissimo affinché si riaccendesse la furiosa discussione, che è proseguita per diversi minuti.

Su Ida e Riccardo, i due opinionisti sembrano destinati a non trovare un punto d’incontro. Il pubblico, come sempre, è diviso a metà: tra chi sostiene la Cipollari e chi invece dà ragione a Sperti, la battaglia sembra essere solamente agli inizi.