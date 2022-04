Laura D’Amore infinita in costume: “Hai le gambe migliori del mondo” – FOTO

Laura D’Amore come sempre sfodera un fascino micidiale, l’immagine in costume evidenzia la perfezione del suo fisico da sballo

Negli anni, Laura D’Amore si è imposta come una delle influencer più apprezzate d’Italia. Inevitabile, visto il suo fascino peculiare e unico al mondo che lascia sempre senza fiato gli ammiratori.

La 40enne pugliese, ma catanese d’adozione, sfodera sempre eleganza e sensualità da urlo che non possono lasciare indifferenti. Silhouette alta, slanciata, lunghi capelli biondi, sguardo di ghiaccio semplicemente irresistibile, queste le armi di Laura per sconvolgere il suo pubblico.

La fantastica Laura viaggia ormai verso i 900 mila followers su Instagram, un seguito che cresce sempre di più. Modella e hostess, con la grande passione per i viaggi, condivide sempre con i suoi fan le sue avventure e regala immagini da capogiro, sia di paesaggi mozzafiato che della sua bellezza davvero inarrivabile. E questa volta, riesce probabilmente a superarsi.

Laura D’Amore, distesa in bikini è una sirena ammaliante: curve da favola e silhouette sinuosa, divina

Le vacanze di Pasqua di quest’anno rappresentano già una gustosa anticipazione d’estate, anche climaticamente. Laura si trova in questo momento a Palma de Mallorca, dove approfitta di una splendida giornata per godersi un po’ di sole e mare.

La visione che ci offre, manco a dirlo, lascia senza parole. Distesa ad abbronzarsi, ci fa ammirare il suo fisico slanciato e perfetto. Risalta in primo piano la sua vertiginosa scollatura, da sempre uno dei suoi punti di forza, ma la curva sinuosa dei suoi fianchi e le gambe affusolate e perfette non sono assolutamente da meno.

Inevitabile, la solita valanga di complimenti per una delle bellezze italiane più apprezzate in assoluto sul web. Laura, in vista della stagione estiva, si mostra già in gran forma e fa pregustare ai suoi tantissimi affezionati, una serie di immagini ancora più spettacolari nei prossimi mesi.