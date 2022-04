L’ultimo intervento di Fedez attira nuovamente l’attenzione dei suoi fan. La dichiarazione, in pochi minuti, commuove un gran numero di utenti.

A tre settimane dal ricovero di Fedez presso l’Ospedale San Raffaele Di Milano, l’artista ha mostrato in questi giorni importanti segni di ripresa. Dopo una lunga convalescenza, in seguito all’intervento subito al pancreas ed indetto con incredibili tempistiche, l’artista aveva poi deciso di concedersi alcuni giorni di spensieratezza durante le vacanza pasquali appena conclusesi.

Fedez aveva tenuto ad aggiornare nei dettagli, e per quanto possibile, i suoi fan sugli sviluppi riguardanti le sue condizioni di salute. Il supporto da parte di questi ultimi è stato, sin dall’inizio, una costante necessaria e colma di positività. Una volta tornato a casa, ed aver inaugurato il suo percorso di riabilitazione, il rapper milanese ha poi deciso di trascorrere questi giorni assieme all’imprenditrice Chiara Ferragni, e ad i restanti membri della sua famiglia, in un resort letteralmente immerso nelle meraviglie naturali del Lago di Como. Scopriamo ora cosa è successo nelle ultime ore.

Fedez e il tumore, l’annuncio sui social rattrista i fan: per lui non è ancora finita

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> “Lascialo in pace” Carolina Stramare nel mirino, la FOTO della verità

“Ho perso quasi 10 chili da quando mi sono operato“, ha spiegato Fedez in didascalia al suo ultimo scatto pubblicato su Instagram in queste ore.

L’immagine mostra ancora i segni dell’intervento chirurgico e degli intensi giorni trascorsi in ospedale.

Una cicatrice, quella di Fedez, portata con grande orgoglio, come simbolo del suo imparagonabile coraggio nell’affrontare una situazione difficile, e che fino a due mesi fa nessuno, all’interno del suo caloroso entourage, avrebbe potuto prevedere.

Fedez, però, in stretta concomitanza con l’uscita del nuovo episodio su Amazon Music, del suo celebre Podcast “Muschio Selvaggio“, non avrebbe perso tempo nella serata di ieri a spiegare il suo stato d’animo attuale quanto le sue intenzioni future, lasciando pertanto che la commozione dei fan prendesse immediatamente il sopravvento.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Carolina di Monaco e il piano sconvolgente: sempre più stufa, cambia tutto. Cosa sta succedendo

“Non vedo l’ora di potermi rimettere in sesto e salire su un palco“, ha infine dichiarato l’artista canoro nella sua ultima storia, generando in pochi istanti una standing ovation disarmante.