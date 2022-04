Un ragazzo di soli 23 anni è morto in un tragico incidente alla guida del suo pick up la scorsa notte a Solagna, in provincia di Vicenza.

Ancora una vittima sulle strade italiane. Un incidente, verificatosi la scorsa notte sulla strada panoramica delle Penise a Solagna (Vicenza), è costato la vita ad un ragazzo di soli 23 anni. Il giovane era alla guida del suo pick up che improvvisamente è uscito di strada finendo in un dirupo.

Un passante, vedendo il mezzo nella scarpata, ha allertato i soccorsi, arrivati sul posto. I medici del Suem 118, una volta raggiunto il punto dove era terminato il pick up, hanno potuto solo constatare il decesso del 23enne.

Vicenza, pick up esce di strada e precipita in un dirupo: Mattia muore a soli 23 anni

Prima l’uscita di strada alla guida del suo pick up, poi il volo nella scarpata per circa 400 metri. È morto così Mattia Citton, 23enne di Borso del Grappa. Il drammatico incidente è avvenuto la scorsa notte, tra lunedì 18 e martedì 19 aprile, sulla strada panoramica delle Penise nel territorio di Solagna, comune della provincia di Vicenza.

Mattia, come ricostruito sino ad ora, riporta Il Gazzettino, viaggiava alla guida del suo pick up, ma dopo aver perso il controllo del mezzo, è finito fuori dalla sede stradale precipitando in una scarpata per centinaia di metri. All’alba, un passante, notando il mezzo fuori strada, ha subito composto il numero unico per le emergenze.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco, gli uomini del Soccorso Alpino, e l’equipe medica del Suem 118. I soccorritori hanno raggiunto il pick up, ma per il giovane automobilista era ormai troppo tardi. La salma è stata poi recuperata e trasportata a valle.

Intervenuti anche i carabinieri per risalire alla dinamica del sinistro. Dai primi riscontri, riferisce Il Gazzettino, Mattia sarebbe rimasto vittima di un’uscita di strada autonoma che non avrebbe visto coinvolti altri veicoli.