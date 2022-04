Carolina Stramare continua a sbalordire il pubblico con una serie di foto irresistibili: c’è un dettaglio che manda in tilt il web

L’ex Miss Italia non perde occasione di stupire il web: le sue foto sono un concentrato di energia e sensualità a cui è impossibile resistere.

Carolina Stramare, nonostante abbia lasciato il mondo della televisione, sa come attirare l’attenzione dei fan e il percorso che ha intrapreso le sta facendo ottenere grandi risultati. Solare, accattivante e sensuale, ha solo ventitré anni e tante esperienze alle spalle e sogni da realizzare.

Carolina Stramare, fondoschiena illegale: che schianto – FOTO

Seguita da più di quattrocentomila follower, Carolina Stramare non perde occasione di condividere con i fan alcuni momenti delle sue giornate. Attualmente si trova a Dubai e sui social sono spuntate varie foto che hanno lasciato tutti senza parole.

Sembra che l’ex Miss Italia non stia da sola, ma oltre alla presenza di qualcuno, il dettaglio che salta all’occhio, nell’ultimo post pubblicato, è il suo fondoschiena fenomenale.

I jeans che indossa sono bucati proprio in quel punto che centra l’obiettivo della fotocamera. Come resistere a così tanta sensualità? Impossibile, così i follower si sono lasciati andare e tra i commenti si legge: “Però con quella presa d’aria mi fai ingelosire” e poi ancora “Tu mi fai impazzire”.

Oltre al taglio dei pantaloni, c’è anche un’altra cosa che non passa inosservata. In una delle foto spunta la mano di qualcuno che la Stramare cerca di mordere. Chi sarà? Per il web non ci sono più dubbi: l’ex Miss Italia e il calciatore Dusan sono fidanzati.

Ma i diretti interessati sembrano non volere uscire ancora allo scoperto, anzi Carolina qualche giorno fa avrebbe smentito la love story. La curiosità di conoscere altri dettagli c’è e i fan non smettono di seguirla sui social dove ogni giorno c’è qualcosa in più da sapere.