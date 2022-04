Ilary Blasi torna al centro del gossip, dopo la presunta crisi con Francesco Totti cosa è successo alla conduttrice dell’“Isola dei famosi”?

Per una come lei essere al centro dell’attenzione è ormai una consuetudine. E’ per questo che continua la sua strada a testa alta, una frecciatina di tanto in tanto e l’intraprendenza che da anni la contraddistingue.

Ilary Blasi, attualmente conduttrice di “L’Isola dei famosi”, dopo l’ultima puntata del reality è tornata al centro del mirino visto quello che è successo nei camerini. Il video ha già fatto il giro del web.

Ilary Blasi, la verità in un VIDEO: cosa è successo dopo la puntata

“L’Isola dei famosi” sta riscontrando molto successo e i telespettatori aumentano puntata dopo puntata. Sarà per l’esperienza di Ilary Blasi, per il cast scelto per l’edizione o per gli opinionisti che sanno come rapportarsi con i naufraghi e con il pubblico da casa.

Vladimir Luxuria e Nicola Savino sono due professionisti ed è per questo che sono molto amati dai fan che non perdono occasione di seguirli.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Barbara D’Urso bloccata dalla passione più grande degli italiani: che disastro!

Questa volta, però, è l’ex conduttore di “Le Iene” ad essere finito al centro del gossip. Dopo la puntata del 18 aprile, l’opinionista ha fatto il giro del web ed ha fatto divertire e discutere molte persone che hanno visto il video che lo ritrae in mutande e canottiera nel camerino.

In quella stanza c’è anche Ilary Blasi che dopo settimane è tornata a far parlare di lei. Qualcuno sul web, infatti, avrebbe alluso ad un presunto flirt ma i due si conoscono da anni e oltre ad essere colleghi sono anche molto amici.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Maneskin, Victoria De Angelis di nuovo senza veli: la FOTO infiamma il web. Fan in fibrillazione

Nessuna love story per la conduttrice, se non con il pupone. I due, nonostante le voci, stanno ancora insieme. La loro è una storia unica, Ilary e Totti sono la coppia più amata dal pubblico italiano che non potrà mai smettere di sostenerli e supportarli. Per molti sono il re e la regina di Roma, tutto il resto è fake news.