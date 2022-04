Tragico incidente mentre era in sella allo scooter col cane: morti entrambi

L’impatto è stato violentissimo: il dramma si è consumato nella serata di Pasqua, domenica 17 aprile a Marano, in provincia di Napoli.

Ennesimo incidente mortale sulla strada: è successo a Marano, in provincia di Napoli. Lo schianto è avvenuto nella serata di Pasqua, domenica 17 aprile. A perdere la vita è uno scooterista e il suo cane, entrambi in sella al motociclo prima di scontrarsi violentemente contro un’auto. Vani i tentativi di soccorso: l’uomo, 45 anni e originario di Marano, e il suo cane sono entrambi deceduti. Illesi invece le altre due persone coinvolte nell’incidente: due maggiorenni incensurati.

Violento scontro: perde la vita Vincenzo Garofalo e il suo cane

Stando alle ricostruzioni riportate dai principali media nazionali, la tragedia si è consumata a via Romano a Marano, in prossimità della collina dei Camaldoli, in provincia di Napoli. Le vittime dello schianto sono Vincenzo Garofalo, 45 anni, e il suo cane, in sella insieme a lui sullo scooter. Entrambi sono morti sul colpo dopo essersi scontrati con una Mini Cooper in arrivo dal senso di marcia opposto: i da due maggiorenni sono rimasti illesi. Stando a quanto precisano i quotidiani italiani, la tragedia si è consumata intorno alle ore 18:00 di domenica 17 aprile.

La vicenda è accaduta attorno alle 18:00 di Pasqua, domenica 17 aprile. Al momento non sono chiare le dinamiche dell’incidente, ma le fonti ufficiali dichiarano che l’impatto è stato violentissimo. La conferma arriva dai seri danni alla carrozzeria dall’automobile incidentata. La parte danneggiata è quella anteriore, coinvolta nello scontro diretto con lo scooter del 45enne. Le autorità locali hanno annunciato l’avvio all’inchiesta per ulteriori accertamenti: accorsi sul posto i servizi di emergenza del 118 insieme alla squadra dei carabinieri per i rilievi. Illesi i due studenti maggiorenni incensurati mentre nulla da fare per Vincenzo e il suo amico a quattro zampe: entrambi sono stati dichiarati morti sul posto.