L’anticonformismo regna sovrano quando si tratta della divina Laura Chiatti. L’ultimo fiammante scatto No Bra genera reazioni inattese.

Se l’affascinante spirito libero della poliedrica artista Laura Chiatti potesse tradursi in una semplice definizione sarebbe di certo quella della “rivoluzione“. A tal proposito, l’ultima ardente posa della nata sotto il segno del Cancro non passerà inosservata agli occhi degli utenti in rete. E, in particolare, del suo fan più appassionato.

Classe 1982 e d’esordio sul grande schermo a soli 16 anni, l’attrice, modella e favolosa doppiatrice italiana del recente film d’animazione “Pets – Vita da animali“, si mostra agli occhi dei suoi fan come una continua scoperta. Mutevole all’occasione e avvezza ad accettare le sfide più difficili, l’attrice di origini umbre ha emozionanti e stupito i telespettatori della penisola, soltanto in questo 2022, grazie alla sua indimenticabile trasformazione per il ruolo di Rosalia nella toccante miniserie di “Più Forti Del Destino“.

Laura Chiatti, la FOTO senza reggiseno è impressionante: arriva il commento di Marco Bocci

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Laura Chiatti (@laurachiatti82)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Ultimo rivela: “Il mio orgoglio più grande”, poi dà appuntamento ai fan. Quando e dove vederlo

Dopo l’uscita in sala della pellicola “Ero in guerra ma non lo sapevo” è il momento per la grintosa Gin di “Ho Voglia Di Te” di sfoggiare quest’oggi un look “al passo con i tempi“.

L’attrice ha augurato un buongiorno in tenuta sportiva, con top dalla tinta bianca ed attillati leggings in sgargiante celeste, ma con un fare che suggerirebbe ancora al suo pubblico molti strascichi di quegli altrettanto energici e combattivi anni ’70.

“Let’s Rock” risponde pertanto, fra i numerosi commenti apparsi di seguito al post, una delle sue più fedeli ammiratrici.

Eppure ad attirare ancor più l’attenzione saranno due dettagli in particolare. Il primo identificabile sicuramente nella sua fiammante scelta del No Bra. Il secondo, invece, nella basita reazione della sua anima gemella.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Barbara D’Urso bloccata dalla passione più grande degli italiani: che disastro!

“Chiudi la bocca” consiglierà ironicamente una seconda fan di Laura dopo aver adocchiato il commento accigliato del collega e marito, Marco Bocci. La bellezza dell’attrice, però, mieterà piacevolmente anche altre vittime. Fra queste, in primis, l’amica Michela Quattrociocche, espostasi stavolta con una serie di emoticon dagli occhi a forma di cuore.