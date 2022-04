Crai apre in centro città: particolare attenzione a questi prodotti

Crai ha aperto i battenti in una nota città per la gioia dei consumatori. Il nuovo punto vendita si caratterizza per una particolare attenzione a determinati prodotti.

Si allunga la lista dei supermercati a marchio Crai. La catena di vendita al dettaglio di prodotti alimentari ha aperto i battenti di un nuovo punto vendita, portando fermento in una nota città italiana.

Il marchio è nata nel 1973 a Desenzano del Garda, grazie all’iniziativa di un gruppo di dettaglianti riunitisi per offrire prodotti a prezzi al ribasso rispetto ai grossisti, dando vita alla “Commissionarie Riunite Alta Italia”.

Anno dopo anno ha visto espandere il suo business, aumentando la sua presenza sul territorio creando una fitta rete di negozi, più di 3 mila, di piccole-medie dimensioni, sparsi per tutto il Bel Paese. Inoltre conta anche della presenza oltre i confini nazionali.

Dalla Svizzera, alla Grecia, all’Albania, si è diffuso a macchia d’olio nel tempo. Inoltre, ottenuta la certificazione del marchio, ha dato vita a una sua linea di prodotti. Un grande successo a cui si aggiunge una nuova apertura che porta importanti novità in una nota città italiana.

Crai: nuova apertura in una nota città, grandi novità

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > “Insuperabile” Antonella Fiordelisi, décolleté incontenibile: irresistibile – FOTO

Un nuovo punto vendita a marchio Crai è stato aperto in una città d’Italia, lo scorso 14 aprile, nell’obiettivo di diventare un nuovo punto di riferimento della zona.

La città in questione è Catanzaro che aggiunge così ai suoi supermercati uno nuovo in viale Isonzo al n.352. Se la zona è contraddistinta da situazioni di degrado, il nuovo esercizio ha, non solo la missione di aumentare l’offerta alimentare per i cittadini, ma anche svolgere un ruolo in termini sociali, creando opportunità occupazionali.

In termini di prodotti, oltre la classifica offerta composta da alimentari e casalinghi, è rivolta una particolare attenzione alla scelta dei fornitori di un particolare ambito. Si tratta di verdura, frutta, formaggi e salumi offerti a un ottimo rapporto qualità-prezzo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE > Supermercati presi d’assalto finiscono le scorte. Erano impreparati: per quanti giorni gli italiani non potranno fare la spesa?

Inoltre il punto vendita conta su caseifici e imprese del territorio per supportare la filiera del luogo, offrendo la possibilità ai consumatori di gustare dei prodotti calabresi tipici.