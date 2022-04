Giulia Salemi, sale la tensione con mamma Fariba: lite terribile sui social

Giulia Salemi e Fariba Therani ai ferri corti? Le due donne, mamma e figlia, hanno cominciato a discutere animatamente sui social nelle ultime ore

Giulia Salemi è una delle influencer più amate del mondo dei social. Negli ultimi anni, in modo particolare da quando ha partecipato per la prima volta al Grande Fratello Vip, abbiamo avuto modo di entrare meglio nella sua vita e conoscere le persone che ne fanno parte. Tra queste, c’è sicuramente la sua oramai famosa mamma Fariba Therani.

Giulia Salemi e Fariba Therani hanno sempre avuto un rapporto molto complicato: come dimenticare l’espulsione di Giulia dalla casa più spiata d’Italia, quando lei entrò a farle una sorpresa e cercò di comunicarle informazioni esterne in un’altra lingua? Nonostante ciò, Giulia decise di perdonare sua madre e nel corso degli anni le due si sono ritrovate.

Giulia Salemi e mamma Fariba ai ferri corti: lo sfogo della Therani sui social

Giulia e Fariba, però, a quanto pare sono ai ferri corti. Tutto è cominciato quando qualcuno ha scritto nel box delle domande a Giulia “come si fa con i parenti invadenti?” e lei ha risposto con ironia, pubblicando una foto con sua madre.

Fariba ha prontamente replicato, pubblicando questo post nelle sue storie di Instagram e commentando senza peli sulla lingua. “Mi preghi insistendo di venire a casa tua, poi fai questo post infelice” ha esordito così, prendendo forse troppo seriamente un post che sua figlia aveva fatto soltanto per scherzare.

“Mi ero organizzata per venire domani, ma a questo punto non vengo più. Tu hai messo anche delle nostre chat private ogni tanto, facendo ridere tutti. E non dire che ti avrei dovuto scrivere in privato, perché pure tu non hai rispettato me mettendo tante volte la mia voce in pubblico“.

Dunque, pare proprio che le due siano sempre di più ai ferri corti. Giulia replicherà o lascerà correre? Lo scopriremo di certo nel corso delle prossime settimane.