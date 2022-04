Beatrice Borromeo è considerata una delle reali più eleganti, ma non si è distinta solo per i suoi look. Nel corso dei suoi 36 anni ha lasciato il segno, mostrando il suo grande coraggio in una situazione particolare.

Non solo bellezza e stile, ma anche talento e determinazione. Beatrice Borromeo è una reale molto amata, sia per i suoi look, sia per la sua storia. 36 anni, proveniente da una delle famiglie più illustri d’Italia, si è fatta largo in diversi ambiti affermandosi nel settore del giornalismo e in quello della moda.

Di seguito si è poi legata a Pierre Casiraghi, con cui si è sposata del 2015, dopo dieci anni di storia. Entrata così nella famiglia reale monegasca, ha catalizzato l’attenzione con i suoi outfit sempre più impeccabili portando avanti i suoi impegni nel mondo del fashion.

Testimonial di Dior, si è aggiudicata di recente il primato di Royal più elegante d’Europa. Se si è lasciata alle spalle il lavoro prettamente giornalistico, ha continuato comunque a portare avanti la passione per la scrittura, dando vita a suoi libri, e realizzando documentari.

Da sempre molto talentuosa, tanto che le sorelle durante l’adolescenza l’hanno denominata “10 e lode”, in passato si è distinta nel settore della stampa prendendo parte al noto format di “Anno Zero” e collaborando con testate del calibro de “Il Fatto Quotidiano”. Proprio in merito al suo percorso giornalistico un retroscena clamoroso l’ha vista prendere una decisione molto coraggiosa.

Beatrice Borromeo: la decisione coraggiosa nel momento delicato

Seppur sia moglie di un reale monegasco e provenga da una famiglia molto illustre, Beatrice Borromeo non si è mai fermata, costruendosi una carriera brillante che l’ha portata in diverse occasioni a dover fare scelte coraggiose.

Inarrestabile, perfino il giorno delle nozze con il suo Pierre, tenutesi nel 2015, ha lavorato intervistando al ricevimento il procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri.

Ma la scelta più coraggiosa arriva durante la gravidanza, periodo in cui non si è presa nemmeno una pausa: mentre era in dolce attesa ha intervistato una 15enne abusata da un boss mafioso, incarcerato di seguito anche per merito al suo pezzo.