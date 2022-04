Ilary Blasi, se scende in campo LUI niente da fare. Che tragedia

Ilary Blasi. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 22 Aprile 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Il 21 aprile è andata in onda su Rai Uno il talento show condotti da Carlo Conti “The band” in cui si danno battaglia 8 gruppi musicali emergenti. Su Rai Due è stata trasmessa una nuova puntata dell’acclamata serie tv statunitense “N.C.I.S.” (Stagione 19 – Episodio 9 dal titolo “Memoria virtuale”). Su Rai Tre il film documentario “Bella ciao, per la liberta’”del 2022 per la regia di Giulia Giapponesi.

Canale 5 ha proposto una nuova puntata del reality show condotto da Ilary Blasi: “L’Isola dei famosi”. In studio gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria, dall’Honduras come inviato c’è il simpaticissimo Alvin. Italia 1 ha mandato in onda il film cult del 1979 “Rocky II” con Sylvester Stallone e Talia Shire. Su Rete Quattro è di scena l’informazione con i maggiori casi di cronaca dei nostri giorni: “Quarto Grado” con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero.

Ilary Blasi. Ascolti tv di giorno 22 Aprile 2022: chi ha vinto la gara di share?

La gara di ascolti televisivi è stata vinta ieri, venerdì 22 aprile 2022, da Rai Uno. La puntata di debutto di “The Band” con Carlo Conti è stata seguita da 3.076.000 spettatori pari al 16.2% di share. Il presentatore è il vero re Mida della tv di Stato.

Non arriva in cima alla vetta del podio Canale 5 “L’Isola dei Famosi”. Ilary Blasi e il suo squadrone di naufraghi vip ha tenuto davanti al video 2.272.000 spettatori con uno share del 15.5%.

Scopriamo gli altri dati:

Italia 1: “Rocky II “: 986.000 spettatori pari a uno share del 4.8%.

Rai Due: “N.C.I.S.” – 955.000 spettatori pari a uno share del 4.6%.

Rai Tre: “Bella ciao, per la libertà” – 906.000 spettatori con il 4.2% di share.

Rete Quattro: “Quarto Grado – 1.193.000 spettatori con il 7.2% di share.

La7: “Propaganda Live” – 687.000 spettatori con uno share del 4.3%.

Nove: “Fratelli di Crozza” – 1.262.000 spettatori con l’5.8% di share.

TV8: “I delitti del BarLume – Un due tre stella!” – 299.000 spettatori con il 1.4% di share.