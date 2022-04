“Beautiful”, l’album dei ricordi: Taylor risorge dai morti – VIDEO

Beautiful, vi ricordate le due volte in cui Taylor è stata creduta morta? Sono successe molte cose da allora.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo i due incidenti (quasi) mortali di Taylor. Una volta fu addirittura celebrato un funerale.

I tempi d’oro di Beautiful: Taylor salvata dallo sceicco (due volte)

La prima volta in cui Taylor fu creduta morta fu di ritorno da un viaggio intercontinentale. La Heyes stava per salire sull’aereo quando venne derubata da un ladro e cadde a terra. La caduta le fece sbattere violentemente la testa e le provocò un trauma cranico con conseguente perdita di memoria. Fortunatamente a trovarla fu il sultano dell’Oman, che decise di prenderla con sé e guarirla. Ridge, credendola morta, la pianse per un po’ e poi – come sempre – andò avanti con la sua vita. Taylor tuttavia riuscì a farsi liberare dal principe e dopo un po’ tornò a Los Angeles.

La storia della Heyes continuò tra intrighi e tradimenti di ogni tipo finché infine non contrasse la tubercolosi. Alla fine di una breve degenza, i suoi familiari la credettero nuovamente morta. Il principe dell’Oman, tuttavia, vide una nuova possibilità per lei e la fece rapire per poterla curare. A casa Forrester nel mentre venne celebrato un vero e proprio funerale (qui sotto il video). Peccato che quella compianta non era Taylor, ma un manichino.

Vari anni dopo Ridge una donna fu avvistata mentre camminava nei pressi di Villa Forrester. Ridge, avendo il presentimento che qualcosa non andasse, decise di dissotterrare la bara di Taylor… e proprio in quel momento lei ricomparve insieme al sultano dell’Oman!

Una delle tante trame assurde ed esilaranti di Beautiful che ci hanno intrattenuto e fatto ridere nel corso degli anni.