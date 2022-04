“Occhio da dietro che…”, Benedetta Parodi, l’abito di pelle è un tutt’uno con il corpo: il VIDEO mozzafiato

Benedetta Parodi immortala il suo cambio d’outfit per i fan: di fronte alle sue curve atomiche gli apprezzamenti non tardano ad arrivare

La cuoca più apprezzata della tv italiana è a tutti gli effetti un vero vulcano di energie. Benedetta Parodi, infatti, si divide quotidianamente tra mille passioni ed impegni che sembrano soddisfarla a pieno.

Oltre a dilettarsi nella cucina, la moglie di Fabio Caressa è anche una grande amante dello sport. La corsa, in particolare, è l’attività fisica a cui la conduttrice non rinuncerebbe per nessuna ragione al mondo.

Proprio grazie al suo stile di vita equilibrato e salutare, la Parodi riesce a sfoggiare un fisico impeccabile, nonostante, anche per lei, si stia avvicinando il traguardo dei 50 anni d’età.

L’ultimo video che la giornalista ha postato attraverso Instagram ne è una testimonianza lampante. Benedetta, che ha effettuato una serie di cambi d’abito, sfoggia delle curve a dir poco mozzafiato.

Benedetta Parodi, l’abito di pelle è un tutt’uno con il corpo: il VIDEO lascia senza parole

