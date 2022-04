Carrefour: dopo 63 anni si scopre la verità. Sul web non si parla d’altro: “E’ incredibile tutto questo”

Il web è impazzito alla notizia, dopo 63 anni il misterioso segreto di Carrefour è venuto allo scoperto e non si parla d’altro. Chi l’avrebbe mai detto.

Il Carrefour S.A. è una nota catena di distribuzione di generi alimentari e non solo, nasce nel 1959 ad Annecy, in Francia. Da molti anni l’ipermercato domina a livello mondiale la vendita al dettaglio di numerosi prodotti; nei locali è possibile trovare cibo di vario genere, merce per la cura della persona e dell’igiene della casa.

Il rapporto qualità-prezzo che si trova da Carrefour ha fatto si che la grande distribuzione organizzata si espandesse non solo in tutta l’Europa ma anche in Brasile, Argentina, Nord Africa ed Asia; insomma, un vero trionfo a livello internazionale.

L’intera rete Carrefour si concretizza in diversi ipermercati, centri commerciali, market alimentari, marchi associati e format di mercato diversi. Da poche ore il web è in fibrillazione, dopo tanti anni si scopre un segreto a dir poco incredibile sulla ben conosciuta catena di distribuzione.

Nessuno ci aveva mai fatto caso, ed invece…

Negli anni la rete Carrefour si è mostrata attenta a tutte le esigenze dei clienti non dimenticando mai la qualità dei prodotti. Durante il periodo del lockdown causato dal covid-19, l’ipermercato ha deciso di intensificare la vendita online. Fare la spesa comodamente da casa, consultando il sito internet, è davvero un punto a favore per l’azienda.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —-> “Si lo costruiremo” Lidl, il riscatto: il supermercato aprirà in città. Tutti i dettagli

Da pochissime ore un tam-tam social ha portato alla ribalta il Carrefour, in giro non si parla d’altro in quanto il segreto del supermercato è venuto allo scoperto dopo 63 anni. Nessuno prima d’ora aveva compreso fino in fondo, ma finalmente adesso è tutto più chiaro.

“Non ci credo, è incredibile” scrive qualcuno, “Ma dai, non ci avevo mai fatto caso” risponde qualche altro ed ancora, “Chi l’avrebbe mai detto”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE —> Turista per sempre, vince una cifra esorbitante: che Pasqua fortunata

Ma cosa succede con esattezza? Nello specifico è stato intrepretato il simbolo del marchio Carrefour, il termine in italiano vuol dire “snodo – aggancio” e tutti avevamo sempre considerato la figura blu e rossa come una sorta di arpione stilizzato, ma la verità è un’altra.

Unendo con una matita i contorni interni ed esterni della figura, la base concava del gancio è in realtà la C di Carrefour, incredibile ma vero!