Turista per sempre, vince una cifra esorbitante: che Pasqua fortunata

Grazie ad un Turista per sempre, un uomo si è aggiudicato una somma che riceverà per 20 anni: scopriamo tutti i dettagli

Per qualcuno sarà una Pasqua fortunata grazie alla vincita con un biglietto di Turista per sempre che ha fatto ottenere al diretto interessato una grande somma per 20 anni.

Si tratta di una vicenda che vede protagonista un uomo che ha grattato un biglietto che sta uscendo gradualmente dal mercato. Infatti, la produzione è stata fermata e restano in gioco solo alcuni biglietti che sono già in distribuzione: uno di questi ha fatto sbancare il soggetto che a vinto una tesoro milionario.

Gratta e Vinci, Turista per sempre: tutti i dettagli sulla vincita

Il protagonista della storia è un uomo di Roma che ha vinto quasi 2 milioni di Euro. Nel dettaglio la vincita equivale a 1.936.849 Euro. Il biglietto Turista per sempre prevede un’erogazione diversa rispetto agli altri Gratta e Vinci.

Il fortunato riceverà 300 mila euro subito, poi 6.000 euro al mese per 20 anni e infine un bonus di chiusura da 100.000 euro.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Balenciaga apre il nuovo negozio nella città più magica, ecco dove

Intanto, sul web è girato un’altra notizia che riguarda la vincita al Gratta e Vinci di un migrante irregolare che per il momento non può ricevere la somma che gli spetta.

La vicenda è avvenuta in Belgio e il fortunato ha vinto 250mila euro che per adesso sono bloccati nelle casse della lotteria nazionale, finché non si troverà una soluzione tecnica per assegnare il premio al legittimo proprietario.

Il diretto interessato viene dall’Africa ed è diretto verso il Regno Unito, non può ricevere il premio poiché non possiede i requisiti necessari per ottenerlo. Infatti, per tali vincite è necessario avere un conto corrente attivo.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Amazon, nuovo centro in Italia. Jeff Bezos apre nel punto più strategico: ecco dove

L’uomo ha comprato il Gratta e vinci di 5 Euro in un supermercato a Zeebrugge, cittadina portuale della costa fiamminga. Non ci sono ulteriori informazioni sul migrante poiché le autorità hanno preferito mantenere la riservatezza sull’identità del giovane vista il contesto in cui si è sviluppata la vicenda.