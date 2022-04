Chanel apre il negozio in una delle città più belle: ecco dove

Chanel ha in cantiere un nuovo progetto: si tratta di un centro commerciale, una struttura con una miriade di negozi di lusso, ecco dove aprirà

E’ ufficiale: Chanel aprirà una nuova boutique a The shop at crystals di Las Vegas. Si tratta del terzo negozio da quelle parti e i preparativi sono in corso.

L’architetto Peter Marino ha disegnato il progetto che occupa una superficie di 696 metri quadrati ed è pronto ad ospitare le collezioni prêt-à-porter e le linee di accessori e gioielli della maison francese.

Chanel, il nuovo centro commerciale: cosa dobbiamo aspettarci

Non ci sono ancora informazioni riguardo all’apertura ufficiale ma sono usciti altri dettagli riguardo ai negozi che apriranno all’interno del centro commerciale. La lista è molto ampia ma tra i nomi di spicco troveremo: Dior, Louis Vuitton, Bottega veneta, Hermès, Cartier, Gucci e tanti altri.

Attualmente sono previsti 24 boutique monomarca e circa 40 full line department store negli Stati Uniti.

Inoltre, la maison presenterà la sua collezione cruise 2023 a Monaco. Il creator director della linea è Virginie Viard , la sfilata è prevista per il 5 maggio.

Il 7 giugno, invece, Chanel approderà in Italia con i Métiers d’art. Firenze ospiterà l’evento che prevede anche una replica della sfilata che si è tenuta a Parigi lo scorso dicembre, con la quale era stata presentata la collezione Métiers d’art 2021/2.

Chanel: un po’ di storia

Il mondo di Chanel è molto vasto e la sua storia è una tra le più affascinanti di sempre. La fondatrice è stata Gabrielle Chanel, una donna che ha vissuto molte difficoltà ma con determinazione, impegno e intraprendenza le ha superate tutte. Amicizie, amori passionali e la curiosità che l’ha spinta a fare scoperte fuori dal comune, attraverso viaggi che hanno trasformato continuamente la sua personalità. Per l’epoca una temeraria che ha fatto della sua vita una rivoluzione a partire dallo stile che l’ha sempre contraddistinta. Perle e diamanti indossati con disinvoltura e profumi l’hanno resa un’icona che ancora oggi è un’ispirazione per tutte le donne, generazione dopo generazione.