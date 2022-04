McDonald’s: nuova apertura in Italia, clienti attendono il posto più bello

Un nuovo fast food della catena più famosa del mondo è pronto ad aprire le porte a tutti gli abitanti della città del Centro Italia. Nuove assunzioni in corso.

Mc Donald’s è una catena di ristoranti fast food statunitense, fino al 2018 la maggiore al mondo per numeri di punti vendita.

La sede è a Chicago ma i ristoranti sono diffusi in tutto il mondo, diventando simbolo della globalizzazione e del consumismo moderno.

Nel 2020 ha registrato un fatturato di 19,2 miliardi di dollari.

Il primo ristorante aperto in Italia è stato a Bolzano nel 1985 ma ha chiuso 14 anni dopo. Il secondo negozio ha aperto nel 1986 a Roma, nei pressi di Piazza di Spagna e una targa annuncia che si tratta del primo ristorante italiano.

In questi giorni un nuovo negozio sta per aprire in Italia, e sono aperte le candidature per 45 assunzioni.

Nuova apertura di un punto vendita Mc Donald’s: ecco dove

Mc Donald’s continua ad ampliarsi sul territorio italiano con un piano di crescita che prevede l’apertura di nuovi punti vendita in numerose regioni e l’assunzione di nuovo personale.

La prossima apertura di cui vi stiamo parlando è in arrivo in Umbria, nella città di Terni. E la nota ristorazione cerca 45 addetti da impiegare nel ristorante.

Nello specifico, si cercano Addetti alla Ristorazione in possesso di diploma di scuola media superiore. Altre doti richieste sono quelle relazionali, sapendo lavorare in team. L’impiego sarà part time con la possibilità di lavorare su turni diurni e notturni compresi i week end e i giorni festivi.

Le mansioni che dovranno ricoprire sono quelle di sala dove gli addetti seguiranno i clienti nella scelta dei menù, e di cucina dove saranno impiegati nella preparazione delle specialità del brand.

Ci sarà una giornata di recruiting che si volgerà nella città di Terni il giorno 11 maggio, ma il Job Tour McDonald’s farà tappa anche in altre città, in vista di nuove aperture o per potenziare lo staff dei punti vendita già attivi.