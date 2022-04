Coop, apre in città il nuovo supermercato: dove si trova e la grande novità

Un nuovo punto vendita è pronto all’inaugurazione. La città è in fermento per la novità in arrivo.. Previste code all’apertura del supermercato.

La Coop è un sistema di cooperative italiane che comprende supermercati e ipermercati (questi ultimi denominati Ipercoop).

I punti vendita della catena si trovano soprattutto in Centro Italia e Nord Italia sebbene anche al Sud si stiano insediando, specialmente in Puglia.

L’obiettivo principale dell’azienda è quello di tutelare il potere d’acquisto e la sicurezza alimentare del consumatore.

Il movimento delle cooperative di consumatori nacque a Torino nel lontano 1854, mentre nel 1947 venne fondata a Roma la sede ufficiale.

Fu durante il dopoguerra che le cooperative rappresentarono una valida alternativa ai negozi privati, garantendo risparmi poiché non era prevista l’intermediazione con i grossisti.

Nel 1967 nacque Coop Italia, consorzio nazionale per tutte le cooperative di consumatori.

Nel 2016 i soci raggiungono quota 8,5 milioni di iscritti.

Nuova apertura del supermercato amato dagli italiani

Un nuovo punto vendita Coop è pronto ad aprire nella giornata di giovedì 21 aprile 2022.

Si tratta di Unicoop Firenze in via Caracciolo, a Le Cure.

La particolarità del punto vendita è quella di essere inclusivo nei confronti di chi ha un disturbo dello spettro autistico proprio per una collaborazione con Autismo Firenze che in fase di progettazione ha previsto innovazioni e semplificazioni per consentire a tutti una facilità nel fare la spesa.

Nel nuovo negozio sarà possibile fruire dei servizi Salvatempo, PAGO PA, prestito sociale, casse automatiche, vendita di ricariche telefoniche e servizi di pagamento delle utenze.

Il nuovo supermercato ha una superfice di circa 1350 metri quadrati: l’area vendita ne occuperà 800. Inoltre, completa l’area un parcheggio interrato da 60 posti.

L’orario che verrà osservato sarà: dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 20:30 mentre nei giorni festivi, comprese le domeniche, l’orario di apertura andrà dalle 8 alle 13.

“Il quartiere de Le Cure si arricchisce di un supermercato che vuole essere molto di più di un luogo dove fare la spesa”, questo quanto annunciato in una nota ufficiale.