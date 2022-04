Lidl ce l’ha fatta: a brevissimo l’apertura di un nuovo punto vendita dopo la querelle. Ecco dove e cosa è successo

È uno dei discount più conosciuti e diffusi al mondo, il simbolo della Germania e della convenienza che ha conquistato anche l’Italia. Parliamo di Lidl, la catena di supermercati di origine tedesca dello Schwarz Gruppe che oggi vanta circa 13 mila punti vendita nel mondo diffusi in 26 Stati, soprattutto europei.

Un successo ed un’ascesa graduale che è nata grazie ai prezzi competitivi dei prodotti non a marchio garantendo però grande qualità, alla quale è stata poi affiancata l’aggiunta di alcuni articoli brandizzati. Non solo generi alimentari e per l’igiene della persona, ma anche pezzi di tecnologia, per il fai da te e abbigliamento che rimangono in offerta per periodi limitati.

I punti vendita Lidl in Italia sono sempre di più, di questi tempi apprezzatissimi dagli italiani che coniugano qualità dei prodotti e risparmio. Presto se ne aggiungerà uno nuovo in seguito ad una vicenda un po’ spinosa.

Lidl, a breve la nuova apertura: ecco dove

Iseo avrà il suo supermercato Lidl. La notizia è di queste ore. La querelle è terminata e anche l’attesa. I tempi per vedere il discount operativo sono brevi, si tratta solo di qualche settimana.

Così Lidl avrà il suo riscatto. Il ricorso presentato da Legambiente del Basso Sebino-circolo Luciano Pajola sulla costruzione del market è stato infatti respinto dal Consiglio di Stato e così i lavori iniziati e poi bloccati potranno terminare.

Lidl aprirà dunque in città tra Viale Europa e via Paolo VI in quella che diventerà un’area commerciale all’aperto. L’opposizione di Legambiente ha puntato il dito verso la costruzione del discount che va contro le norme ambientali regionali, sottolineando come i centri commerciali dovrebbero essere costruiti fuori dai centri urbani per uno sviluppo ordinato ma anche per evitare la chiusura dei negozi in centro.

Tutto questo non è stato preso in considerazione e così il Lidl di Iseo che si sarebbe dovuto inaugurare nel Natale scorso quanto prima prenderà vita. Un riscatto in piena regola per il discount tedesco che aggiunge un nuovo tassello nella sua già fitta rete di punti vendita lungo lo Stivale.