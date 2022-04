“L’Eredità”, Insinna fatto fuori: il celebre conduttore sostituito da una showgirl molto amata

Si mette male per il noto showman che sta per terminare la sua incredibile avventura televisiva nel game show di Rai 1.

Ormai è tempo di cambiamenti anche in casa Rai 1 che molto presto darà il benvenuto ad una nuova conduttrice che prenderà il posto dell’amato Flavio Insinna.

Non è consuetudine vedere alla guida di game show una donna ma forse la direziona centrale ha pensato bene che per svecchiare il programma in onda ormai dal 29 luglio 2022 è forse giunta l’ora di passare il testimone anche al gentil sesso.

Mossa strategica oppure ascolti in calo da risollevare? Poco importa visto che i fan del programma non stanno più nella pelle di vedere come la sostituta se la caverà a ricoprire questa veste del tutto inedita per lei. Ma avete capito di chi si tratta? Il nome è super conosciuto in tv.

Flavio Insinna cambio di guardia con una showgirl amatissima

L’ultima comparsa televisiva l’aveva fatta come giudice nel programma di Milly Carlucci su Rai 2 “Il Cantante Mascherato” dove è emersa prepotente la sua indole solare e schietta che da sempre l’ha fatta apprezzare dal pubblico a casa.

Caterina Balivo dopo lo stop a “Vieni da me” non ha più condotto nulla quindi questa non solo è la sua prova del nove per rimettersi in gioco come professionista ma anche l’occasione per far capire come il mondo dei game show possa essere spartito equamente con le quote rosa oggigiorno sempre più competenti ed affiatate.

Un record per “L’Eredità” che per la prima volta sarà guidata da una donna, infatti finora si sono susseguiti nomi maschili importanti come Insinna, Amadeus, Carlo Conti e Fabrizio Frizzi.

Per l’inizio delle nuove puntate si dovrà attendere ancora qualche mese però, la data definitiva non è ancora stata comunicata in via ufficiale. Siamo certi però che sarà un successone per Rai 1.