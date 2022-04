Arrivano in Italia i nuovi ristoranti per l’estate 2022. La città è in fermento

Le aperture di nuovi ristoranti generano attesa e trepidazione da parte di chi vive nella città protagonista dell’innovazione.

L’estate è ormai alle porte e con l’arrivo delle belle serate, diventa sempre più piacevole organizzare cene fuori con gli amici o magari seratine romantiche con il proprio amore. Ma quale sarà la città che ospiterà queste nuove aperture?

L’Italia è piena di città meravigliose ed ognuna riserve delle bellezze tutte da scoprire. Roma, in qualità di Capitale, è una città che offre la possibilità a tutti i turisti di vivere un soggiorno magico, diviso tra le visite ai monumenti e le piazze più importanti e un tour culinario nei ristoranti più tradizionali. Se Roma è la Capitale culturale dell’Italia, si può definire in parte Milano come la capitale economica, una città dove sono concentrati tantissimi locali e negozi di alta moda, un posto in continuo cambiamento, dove l’innovazione è all’ordine del giorno e l’open mind è la chiave del reale successo.

Aprono a Milano nuovi ristoranti per l’estate 2022

Nuove aperture arricchiranno maggiormente Milano, ristoranti dai sapori innovativi e la buona compagnia, permetteranno a coloro che vivono in città ed anche ai turisti, di poter vivere una serata indimenticabile. Una novità è portata da Filippo La Mantia che ha ben pensato di aprire il Mercato centrale a Milano che riprende quello siciliano e per questo sarà possibile assaggiare tanti piatti della tradizione sicula. Un’altra apertura molto attesa è Mezè, ovvero un’esperienza originale nella cugina libanese, a capo di questo ristorante ci sono Costanza Zanolini e un concorrente molto amato della quinta stagione di Masterchef, Maradona Youssef.

Per tutti quelli che desiderano invece una bella mangiata di carne, apre a Milano Beef Club dove sarà disponibile consultare un ricco menù con tanti tipi di tagli da assaggiare. Ad ogni modo, per coloro che non amano la carne, aprirà anche un ristorante di pesce, ovvero Delarocque Restaurant & Champagne dove è possibile gustarsi tante specialità dello chef ed anche molti piatti crudi. Inoltre dopo il grande successo, apre il terzo ristorante di sushi El Tacomaki, sul menù una grande quantità di piatti differenti ed una qualità allo stesso modo molto alta. Per tutti quelli che adorano le novità, apre a Milano Matì, un ristorante che propone ai propri ospiti, una rivisitazione gourmet del maritozzo. Questi e tanti altri locali faranno di Milano, una città indimenticabile.

