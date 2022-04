Jennifer Lopez, è successo di nuovo: la proposta dopo venti anni – FOTO

Jennifer Lopez si sposa, la proposta di matrimonio è arrivata dopo venti anni: meglio tardi che mai

“Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano” canta Antonello Venditti e che ci si creda o meno per alcune persone è proprio così. Stiamo parlando di Jennifer Lopez che a distanza di anni sta per diventare la sposa di Ben Affleck.

La pop star e attrice ha confermato il ritorno di fiamma attraverso delle foto pubblicate sui social dove i due appaiono più felici che mai. Così a 52 anni Jennifer Lopez ha riscoperto cosa significhi amare ed ora non ha tempo da perdere: inizia la ricerca del vestito per le nozze dell’anno.

Jennifer Lopez, è fatta: la proposta di matrimonio è arrivata – FOTO

Sembrano due adolescenti e invece gli anni sono passati anche per loro. Jennifer Lopez e Ben Affleck, attualmente fidanzati, hanno ripreso la loro storia da dove la avevano lasciata: il momento delle nozze.

Così lo scorso weekend l’attrice e pop star ha rivelato che il suo grande amore le ha fatto la proposta in uno dei posti più belli di sempre, almeno per lei.

“Sabato sera, mentre ero nel mio posto preferito sulla terra (nella vasca da bagno con schiuma), il mio bellissimo amore si è inginocchiato e mi ha fatto la proposta. Sono stata presa totalmente alla sprovvista. – ha raccontato ai fan sui social – L’ho guardato negli occhi sorridendo e piangendo allo stesso tempo, cercando di realizzare che dopo 20 anni tutto ciò stava accadendo di nuovo, ero letteralmente senza parole e lui ha detto: “È un sì?”. Ho detto SÌ, certo che è un SÌ”.

A quanto pare l’amore può fare davvero dei giri immensi e poi ritornare. Che si tratti di un sentimento riacceso o di una minestra riscaldata non possiamo saperlo, ma una cosa è certa: i due sembrano toccare il cielo con un dito e ancora una volta fanno sognare i fan.