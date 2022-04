“Temptation Island”, è ufficiale: la decisione spiazza il pubblico

“Temptation Island” non si farà, è ufficiale? Spuntano alcuni indizi che non lascerebbero alcun dubbio

La notizia che da qualche giorno sta circolando sul web ha lasciato il pubblico affezionato a bocca aperta. “Temptation Island” chiude i battenti e Filippo Bisciglia, conduttore delle ultime edizioni, saluta i fan che lo hanno seguito in questi anni.

Il palinsesto dell’estate 2022 sembra non prevedere il viaggio dei sentimenti che per anni è andato in onda su Canale 5. Ma qual è il motivo che spingerebbe Mediaset verso questa scelta? Scopriamolo insieme.

“Temptation Island”, perché non ci sarà l’edizione 2022?

A dare la notizia inerente a “Temptation Island” è stato il giornale online TvBlog che ha spiegato il motivo per cui non andrà in onda l’undicesima edizione del programma di Maria De Filippi.

“Stando a quanto ci risulta, infatti, Temptation Island non andrà in onda la prossima estate. Questa sarebbe la decisione presa da Maria De Filippi, che con la sua Fascino Pgt produce il reality delle corna la cui ultima edizione si è chiusa a luglio scorso con un sorprendente 27,40% di share – si legge – (il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri esultò definendo la trasmissione “la proposta più amata della programmazione estiva della tv italiana”). Non a caso, la produzione al momento sarebbe ferma”.

Il motivo principale sarebbe legato ad un mancato accordo tra Fascino PGT e Banijay Italia.

Inoltre si legge che il programma estivo più amato dal pubblico italiano potrebbe essere sostituito da “Tu si que vales” in replica. Ma niente sembra perduto, visto che c’è anche scritto che “Temptation Island” potrebbe tornare in autunno con una versione del tutto originale. Intanto, sui social i fan si sono scatenati tra polemiche e commenti di ogni tipo.

Non ci resta che attendere ulteriori dettagli che non mancheranno ad arrivare, i telespettatori più appassionati non perdano le speranze. Chissà se ci sarà l’edizione autunnale con delle storie uniche e tutte da conoscere? Rimanete sintonizzati.