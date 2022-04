Inter-Roma, le pagelle e il tabellino della spettacolare partita andata in scena allo stadio San Siro tra i nerazzurri e i giallorossi.

L’Inter, dopo aver surclassato il Milan nella semifinale di ritorno di Coppa Italia per 3 a 0, ha conquistato la finale dove affronterà la Juventus di Massimiliano Allegri. I nerazzurri tornano nuovamente in campo per sfidare una Roma in grande forma. I giallorossi stanno cercando di recuperare sulla Juve: il quarto posto è ancora piuttosto distante.

Dopo dodici partite consecutive senza sconfitta, i capitolini vengono demoliti dalla formazione di Inzaghi. I primi venti minuti sono piuttosto noiosi: il primo gol arriva alla mezz’ora. Segna Dumfries, l’esterno che sta brillando in questo campionato. Al minuto 40, arriva anche il raddoppio con Brozovic. Al duplice fischio le squadre rientrano negli spogliatoi sul 2 a 0.

Nel secondo tempo, Lautaro Martinez cala il tris con un grande colpo di testa. Nel finale, arriva la rete di Mkhitaryan che rende la sconfitta meno amara. Con questi tre punti, i ragazzi di Inzaghi salgono al primo posto in classifica. Il Milan giocherà domani sera, ma Lautaro e compagni hanno ancora da giocare il recupero contro il Bologna.

Inter-Roma le pagelle e il tabellino della partita

INTER (3-5-2): 1 Handanovic 6 ; 37 Skriniar 7, 6 De Vrij 6.5, 32 Dimarco 6 (Bastoni 6.5); 2 Dumfries 7, 23 Barella 6.5, 77 Brozovic 7.5, 20 Calhanoglu 7, 14 Perisic 7 (Gosens 6); 9 Dzeko 6 (Correa 6), 10 Lautaro 7.5. All: Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): 1 Rui Patricio 6; 23 Mancini 4, 6 Smalling 5.5, 3 Ibanez 5.5; 2 Karsdorp 6, 7 Pellegrini 6, 27 Oliveira 5 (Bove s.v), 59 Zalewski 5.5; 92 El Shaarawy 5.5, 77 Mkhitaryan 6.5; 9 Abraham 5.5. All: Mourinho