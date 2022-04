Fabrizio Frizzi abbraccia la showgirl: lo scatto del passato fa il giro del web e lascia senza parole gli utenti: è incredibile

Sono quattro anni che Fabrizio Frizzi ci ha lasciati. Era il 26 marzo 2018 quando uno dei personaggi più amati della televisione italiana si è spento all’età di 60 anni. Aveva ancora tutta una vita davanti, una carriera che era ripresa a gonfie vele e soprattutto una meravigliosa famiglia con la quale vivere i momenti più belli della sua vita.

Il cancro al cervello si è portato via Frizzi quando nessuno se lo aspettava. Lui che ha lasciato un grande vuoto nel cuore degli italiani che lo hanno sempre seguito con affetto e in quello dei suoi colleghi. Un vero dramma è stato per la moglie Carlotta Mantovan e per la piccola Stella, la figlia nata il 3 maggio 2013, che ha perduto l’affetto del suo papà quando non aveva compiuto nemmeno 5 anni.

E proprio oggi Fabrizio rivive in lei che porta il suo stesso sorriso. Diverse pagine social lo celebrano e ripropongono scatti del passato per far rivivere la sua memoria. Tra le tante ce n’è una che ha fatto il giro del web. Frizzi è insieme ad una bellissima della tv e gli utenti non se lo spiegano.

Fabrizio Frizzi con lei, il web non ci crede: la FOTO

Le vecchie foto di Fabrizio Frizzi grazie al web circolano oggi a dismisura. Una gioia per i suoi fan che non lo hanno mai dimenticato. Tra le pagine più attive su Instagram quella Persemprefrizzi che colta oltre 60 mila follower che ripropone scatti del passato del grande presentatore Rai.

Tra le foto ce n’è una però che ha catturato lo sguardo attonito degli utenti. Frizzi è insieme ad una delle donne più belle della televisione italiana ma è quasi irriconoscibile. Il marito della Mantovan l’abbraccia mettendole le mani sui fianchi per uno scatto in posa. Entrambi elegantissimi e sorridenti.

All’inizio gli utenti non riescono a capire chi sia. Si rincorrono le domande, poi arriva la risposta che rende tutti ancora più increduli: è Belen Rodriguez agli albori della sua carriera. Il web è scioccato, non ci crede che sia lei, diversa da come la conosciamo oggi.

“Ma lei è belen???????”, “Belen quella lì 😲😱ma no vi siete sbagliati 😳un’altra persona ..Frizzi il migliore”, “Cioè…quella era Belen?!? Ma veramente?!?”. Sono questi alcuni dei commenti increduli che si leggono sotto al post.

Effettivamente i tratti del viso della showgirl sono decisamente molto diversi da quelli di oggi ed è difficile riconoscerla al primo colpo. Molto probabilmente lo scatto risale all’estate del 2007 quando una giovane Belen condusse insieme a Frizzi su Rai 3 “Circo Massimo Show”.