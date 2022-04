Juventus-Fiorentina le pagelle e il tabellino della partita tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Vincenzo Italiano.

La Juventus, dopo il brutto pareggio interno con il Bologna, torna in campo per affrontare la Fiorentina all’Allianz Stadium. La semifinale di ritorno di Coppa Italia attira non soltanto i tifosi delle due squadre, ma anche tutti gli appassionati di calcio. Nella giornata di ieri, l’Inter ha superato agevolmente il Milan nel derby e ha raggiunto la finale di Roma che si terrà ad inizio maggio.

La Juventus, forte dell’1 a 0 conquistato al Franchi, sa benissimo che non può rilassarsi: in Italia vale ancora la regola del gol doppio fuori casa. L’inizio degli ospiti è arrembante: la Viola va vicinissimo al gol del vantaggio con Torreira. La Juventus inizia ad impensierire gli avversari creando diverse occasioni da contropiedi veloci. Al minuto 32, arriva la svolta: Federico Bernardeschi con un grande sinistro al volo batte l’estremo difensore della Fiorentina e fa gioire i tifosi bianconeri. Fino al duplice fischio, la squadra di Vincenzo Italiano non riesce a reagire.

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. All: Massimiliano Allegri

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Duncan, Torreira, Saponara; Gonzalez, Cabral, Ikoné. All: Vincenzo Italiano

Arbitro: Doveri

Reti: Federico Bernardeschi