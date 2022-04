La cantante ha voluto ricordare cosa accadde un anno fa e per l’occasione ci ha tenuto a rivelare un dettaglio inedito al pubblico

Un anno fa Laura Pausini era in procinto di vivere una grandissima emozione, nella speranza di poter portare a casa un premio tanto prestigioso come l’Oscar. Sebbene non sia riuscita a farcela, la cantante non ha fatto mistero di esserne uscita ugualmente orgogliosa e felice. Per lei aver ricevuto la nomination nella categoria “miglior canzone originale” con “Io sì (Seen)” -tratta dal film “La vita davanti a sé“- ha rappresentato in qualsiasi caso un onore.

Una notte magica che l’ha vista salire sul palco per esibirsi con il brano candidato e terminata in una limousine condivisa con il compagno Paolo Carta. I due sono stati seguiti dalle telecamere del film “Laura Pausini – Piacere di Conoscerti” che hanno immortalato le emozioni precedenti e successive agli Oscar. Compresa la cena a base di fast food mangiata in macchina, di cui l’artista aveva già pubblicato uno scatto la stessa notte.

Il dietro le quinte: Laura Pausini presenta il suo “fotografo di fiducia” e la storia dietro alla foto diffusa

Laura Pausini ha voluto ricordare i momenti che hanno preceduto la notte degli Oscar e che porta nel cuore. Uno di questi riguarda alcuni problemi legati all’impossibilità di scattare nuovi servizi fotografici a causa del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria. Questo ha portato l’artista a dover trovare una soluzione, come racconta per la prima volta attraverso un post Instagram.

“Ogni giorno molte riviste ci chiedevano nuove foto, ma con il covid non si poteva fare nulla, quindi ho trovato questo angolo nella casa che avevamo affittato e abbiamo improvvisato un piccolo set fotografico“, racconta.

Nel post Laura Pausini condivide la foto ufficiale che la vede sdraiata mentre stende le braccia verso l’obiettivo. Ma chi c’era dietro alla macchina fotografica? “Per fortuna con me c’era il mio fotografo di fiducia“, rivela pubblicando il dietro le quinte che vede proprio Paolo Carta in piedi sopra il divano in procinto di scattare la foto.

La coppia si è ritrovata a dover improvvisare nell’abitazione presa in affitto a Los Angeles, così da poter accontentare chiunque chiedesse nuovo materiale fotografico.

“P.s. Non vi racconto del post-cerimonia perché ormai sapete tutti com’è andata a finire“, sottolinea infine con ironia la cantante, facendo riferimento alla cena a base di fast food mangiata in limousine al termine della serata.