La classifica FIMI di questa settimana porta novità e cambiamenti sui podi degli album, dei singoli e dei vinili più venduti

Come ogni settimana FIMI (Federazione Industria Musicale Italiana) ha riportato i dati sulle vendite degli ultimi sette giorni. Tra gli album, i singoli e i vinili più ascoltati in Italia troviamo novità e cambiamenti sui podi delle classifiche.

La scorsa settimana Mahmood e Blanco hanno dovuto salutare la prima posizione dei brani più venduti dopo aver segnato proprio con “Brividi” un nuovo record. Ma dopo dieci settimane sono stati Lazza e Sfera Ebbasta a riuscire nell’impresa di surclassarli e posizionarsi al primo posto con “Piove“. Tuttavia in soli sette giorni un altro artista è stato in grado di scalare la classifica e occupare la cima dei brani più venduti. Vediamo tutti i cambiamenti avvenuti nell’ultima settimana, compresi i podi degli albumi e dei vinili.

Classifica FIMI: Lazza resta in cima con “Sirio” ma Rhove vince sui singoli

Secondo i dati rilevati da FIMI il brano più venduto della settimana appartiene a Rhove che con “Shakerando” risale in prima posizione dopo ben tredici settimane dalla sua uscita. Solo pochi giorni fa l’artista aveva festeggiato il primo disco d’oro ottenuto dal brano. Al secondo posto rimangono Mahmood e Blanco con “Brividi” mentre al terzo resta fisso Sangiovanni con “Farfalle“.

Nonostante abbia perso la vetta della classifica dei singoli resta in prima posizione tra gli album più venduti Lazza con “Sirio“, seguito da Paky che ritorna sul podio con “Salvatore“, risalendo di ben sei posizioni. Non si smuove invece dal terzo posto Blanco con “Blu Celeste“. Nota di merito per Rkomi che dopo più di cinquanta settimane resta a pochi passi dalla vetta con “Taxi Driver“, posizionandosi in quarta posizione.

La classifica dei vinili vede tre nuovi debutti nei primi tre posti: in vetta c’è Paky con “Salvatore“, al secondo posto Carmen Consoli con “Confusa e felice” mentre in terza posizione troviamo Rancore con “Xenoverso“.

