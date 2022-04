Beautiful, vi ricordate questa coppia storica? La pagina ufficiale della soap opera l’ha voluta celebrare così.

Era il 1987 quando Beautiful andava in onda per la prima volta negli USA per poi essere approdare in Italia appena due anni dopo. Da allora gli intrighi amorosi e i drammi familiaridei Forrester non hanno mai smesso di farci compagnia. Darla Einstain, Nick Marone, Sheila Carter, Caroline Spencer sono solo alcuni dei nomi che hanno popolato il fantasioso mondo di Beautiful al fianco di personaggi storici quali Brooke Logan e Ridge Forrester. Ripercorriamo insieme alcuni dei momenti salienti della storia della soap tramite l’album dei ricordi di Yeslife.

Oggi ricordiamo una storica coppia della soap. Si conobbero al college e trascorsero tanti anni distanti. Fu poi il fato a farli rincontrare.

I tempi d’oro di Beautiful: i #Dustin

“Il #ThrowbackThursday di oggi è offerto da Jennifer Gareis“ scrive la pagina ufficiale di Beautiful, condividendo una foto pubblicata dall’attrice che interpreta Donna Logan. La foto ritrae Donna e Justin, i due vecchi fidanzatini del liceo, ritrovatisi a Los Angeles sotto il patrocinio di Bill Spencer.

La storia tra Donna e Justin iniziò quando erano ancora dei teenager, in un tempo che la soap ci ha raccontato solo tramite flashback. I due si frequentarono nel periodo del college ed ebbero anche un figlio, Marcus, che la Logan decise di dare in adozione.

La trama che li coinvolse – e continua a coinvolgere tutt’ora – riguardò proprio l’arrivo di Justin a Los Angeles. Assoldato da Bill Spencer come suo più fedele consigliere, Justin rincontrò Donna e se ne innamorò. Non sapeva ancora di condividere un figlio con lei, ma i sentimenti che aveva provato nei suoi confronti al liceo erano ancora molto forti.

L’arrivo di Marcus, giunto in città per cercare la sua madre biologica, portò poi al riavvicinamento dei due che, tra alti e bassi, da allora sono sempre rimasti insieme.