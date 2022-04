“Vuoi far saltare Instagram?”, Maddalena Corvaglia mostra i piedi alla telecamera. E la gonna corta? Che visione – FOTO

Maddalena Corvaglia illumina il suo profilo Instagram mostrando un primo piano a piedi nudi. Uno spettacolo solo per cuori forti.

La conduttrice e showgirl televisiva, Maddalena Corvaglia ha incantato tutti in questa soleggiata domenica che ha rivitalizzato il morale degli italiani.

Non è da meno il gesto sconvolgente di Maddalena che ha dato vita ad un tripudio di emozioni incontenibili. Dopo un periodo di fermo, l’attrice è tornata a far rumore alla sua maniera. Stavolta a far parlare di se ci pensano i suoi piedi, protagonisti quasi inaspettati durante un momento di relax ad altissima temperatura.

Non è un caso che qualcuno tra i fan della bella showgirl mostra perplessità e allo stesso tempo stupore di fronte all’iniziativa del moglie del chitarrista, Stef Burns.

In questa ‘pazza’ domenica con i festeggiamenti della “Liberazione” alle porte, il gesto di Maddalena ha un significato molto profondo. Con gli arti inferiori in mostra, la showgirl vuole lanciare un messaggio sulla trasparenza e la vera attitudine di una persona.

“La FORMA del piede descrive già LA PROVENIENZA ED IL CARATTERE DI UNA PERSONA”

Maddalena Corvaglia e i suoi piedi, oltre il significato del gesto: i dettagli roventi

Con questo messaggio, Maddalena Corvaglia ha voluto ricordare agli italiani come fosse possibile individuare l’atteggiamento di una persona che molto spesso si cela dietro una maschera.

La sua vena caratteriale rispecchia quella di una personalità raggiante e vivace, due delle tante peculiarità che le hanno permesso di avere successo nella vita.

Il piede della Corvaglia d’altro canto nasconde una sensualità mostruosa che allarga l’orizzonte visivo in direzione di un outfit cucito al punto giusto. La gonna corta e aderente sullo sfondo tramortisce definitivamente i suoi followers.

Un vero e proprio concentrato di bellezza illumina dunque la domenica pomeriggio degli italiani, spiazzati dal gesto della Corvaglia.

Una visione esclusiva e allo stesso tempo attraente dall’essere capace persino di far saltare il ‘banco’ tra le vip in cattedra del momento.