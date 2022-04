Silvia Toffanin approfitta dell’intervista a Vanessa Incontrada e rivela un aspetto commovente del suo essere mamma: momento toccante a Verissimo

Ad aprire l’appuntamento domenicale di Verissimo è stata la scoppiettante attrice Vanessa Incontrada. Recentemente protagonista della fiction di Canale Cinque “Fosca Innocenti“, la showgirl di origine spagnola continua a dimostrare le proprie insindacabili doti all’interno di qualsiasi esperienza professionale intrapresa.

Conduttrice, attrice ed ex modella, la Incontrada ha alle sue spalle una carriera brillante e degna di lode. La Toffanin, nel corso dell’intervista a Verissimo, non ha mancato di ripercorrerla con grande emozione.

Le due donne, ad un certo punto, si sono persino trovate a discutere con emozione dell’argomento “figli”. Quello che la padrona di casa ha lasciato trapelare, proprio attraverso una domanda rivolta all’ospite, ha lasciato gli spettatori di stucco.

Silvia Toffanin e la rivelazione mai fatta sui figli: “quando li ho messi al mondo…”. Sconvolgente

L’intervista che Vanessa Incontrada ha rilasciato ai microfoni di Verissimo si è immediatamente spostata sull’argomento “maternità”. La conduttrice spagnola, mamma del 14enne Isal, ha confessato di avere un rapporto bellissimo con il figlio. Quest’ultimo, a detta della Incontrada, sarebbe completamente diverso da tanti suoi coetanei.

Per la Toffanin è stato inevitabile porre all’ospite una domanda relativa proprio a questo commovente argomento. “Sappiamo bene che ogni mamma cambia quando mette al mondo un figlio. Tu come sei cambiata?“, ha chiesto la conduttrice alla Incontrada, che nel rispondere non ha avuto alcun tentennamento.

“Isal mi ha insegnato ad essere più paziente“, ha ammesso l’attrice, che è parsa letteralmente innamorata di suo figlio, frutto dell’amore con il compagno Rossano Laurini. La Toffanin, colpita dal racconto della propria ospite, non ha potuto far a meno di sorridere a sua volta.

Con ogni probabilità, anche per la compagna di Pier Silvio Berlusconi la maternità ha significato radicali cambiamenti. La conduttrice, che per i figli farebbe davvero di tutto, si è ritrovata a confermare con convinzione le parole di Vanessa: “è proprio vero quello che dici“.