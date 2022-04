“Tesoro mio, stasera fai il tuo”, Belen Rodriguez l’inquadratura dal basso manda al manicomio: scollatura travolgente – FOTO

Belen Rodriguez accende la passione dei followers di Instagram poco prima della diretta de “Le Iene”: il meglio di lei in una foto.

Era da un po’ di tempo che non vedevamo Belen Rodriguez così distesa in volto e con il piacere di vivere la vita che sognava sin da bambina.

La showgirl argentina è tornata a fare i passi da gigante che aveva interrotto, complice un periodo complicato tra due ‘fuochi d’amore’: Stefano De Martino e Antonino Spinalbese. Alla fine delle ‘ostilità’, la sorella di Cecilia ha scelto di ritornare tra le braccia del ballerino, ex “Amici” di Maria De Filippi.

Le foto scattate in intimità e a casa del conduttore di “Stasera tutto è possibile” hanno fatto per settimane il giro del web. Poi è arrivata anche la conferma attraverso dichiarazioni trasversali da ambo le parti.

In Belen è riemersa quella voglia di tornare a recitare una parte importante nel vasto mondo dello spettacolo. Ecco dunque al momento giusto arrivare la chiamata di Teo Mammuccari a “Le Iene”

Belen Rodriguez, attrazione ‘fatale’ nel backstage pre-diretta: visuale incandescente dal basso

La showgirl argentina, conduttrice della nuova stagione del tg satirico di Italia 1, ovvero “Le Iene” è tornata a far rumore su Instagram nelle vecchie vesti nelle quali eravamo abituati ad assisterla.

Belen Rodriguez ha lasciato tutti a bocca aperta in occasione del pre-diretta per una nuova e imperdibile puntata del contenitore più pungente del panorama della rete ammiraglia Mediaset.

La mamma di Luna Marie e Santiago è stata beccata in flagrante a leggere parte del copione della puntata che da lì a poco verrà trasmessa in onda.

Qualcuno avvisa la showgirl che non sarà facile produrre ascolti tv dai grandi numeri a causa della semifinale di ritorno di Coppa Italia tra Juventus e Fiorentina che certamente non contribuirà a far registrare il picco negli share.

Nonostante ciò, Belen ha creato l’atmosfera giusta per far sognare tutti i suoi fan ad occhi aperti. In occasione del pre-diretta, la showgirl ha lasciato i suoi colleghi nello stanzino e si è fatta immortalare in una posa relax, seduta su una sedia dietro le quinte del palcoscenico di Italia 1.

Le inquadrature dei fotografi in studio non resistono dal riprenderla dal basso in un momento di distrazione, quando Belen piega il capo verso il copione. Impossibile resistere a quel ‘panorama’ di curve incontenibili che a malapena reggono il vestito ai piedi di una scollatura ultra travolgente.

Siamo sicuri che l’attenzione sarà concentrata interamente sulla partita? Noi non crediamo proprio…