Paola Turani gesto estremo che spiazza tutti: la FOTO fa discutere, lo ha fatto davvero? Fan divisi

La modella da Los Angeles ha postato uno scatto che sta facendo discutere molti, chi lo avrebbe mai immaginato da parte sua?

Sono giorni d’oro e di relax per Paola Turani ed il suo Riccardo Serpellini in quanto si trovano oltre Oceano per il Coachella 2022 che ha raccolto una schiera incredibile di personaggi e pop stare da ogni angolo del globo.

La famiglia oggi è assieme anche al piccolo Enea Francesco nato lo scorso ottobre dopo tanto sperare. Una gioia immensa per la modella bergamasca che quindi sta trascorrendo questi momenti nel pieno della serenità materna che tanto desiderava.

Paola è però una modella atipica, per lei niente diete drastiche post partum come di consueto farebbero le top model internazionali. Il suo fisico asciutto è perfetto naturalmente solo dopo pochi mesi dalla nascita del suo piccolino, tanto che in California si sta concedendo qualche stravizio oltre misura. Avete visto il suo ultimo post Instagram? Paola una di noi.

Paola Turani incandescente a tavola: “L’importante è che sia fritto”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA TURANI (@paolaturani)

“Faccio parte del tuo stesso team ✌🏻✌🏻 odiata da tutti 😂”, “Quello è il menù per una bimba cresciuta 😂 Ahhh che voglia di pollo fritto mi hai fatto venire … 😜”, “Voglio il metabolismo della Turani a Natale 😂”.

Questi sono solo alcuni dei commenti che le sono giunti accanto all’ultimo post Ig che ha pubblicato la modella e che in poche ore ha raccolto oltre 64mila like.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Sarà grezza, ma ha un fisico da paura”: Guendalina Tavassi in bikini mette d’accordo anche gli haters – FOTO

Vediamo infatti Paola seduta nel ristorante The Ivy (L.A.) mentre di fronte a lei un succulento, nonché luculliano, piatto a base di pollo impanato e patatine fritte.

Lei nella didascalia che accompagna la foto scrive: “TEAM “MENÙ BAMBINI” & mangio tutto l’importante che sia fritto 😝✌🏼”. Una dichiarazione che ha lasciato perplessi moltissimi fan chiamati a raccolta. Come fa ad essere così magra e tonica nonostante la recente gravidanza e tutto quello che mangia?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> “Treccine che sanno di tormentone” Elodie è qualcosa di divino, la posa che ti lascia senza parole – FOTO

È risaputo infatti che la Turani è una buona forchetta e non si tira certo indietro se c’è da mangiare in compagnia. In molti si sono quindi schierati con lei e la sua passione per il fritto, altri invece l’hanno criticata amorevolmente per via del cibo poco salutare che stava per consumare così avidamente. Voi invece di che team siete? Fritto o non fritto?