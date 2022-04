Si chiude il lunch match della 34^ giornata del campionato di Serie A Salernitana-Fiorentina: le pagelle ed il tabellino della sfida.

Cala il sipario sulla sfida tra Salernitana e Fiorentina terminata 2-1. Il parziale si sblocca dopo soli 9 minuti d’orologio con i padroni di casa che trovano il vantaggio grazie a Djuric che, servito da Bohinen, trova il bersaglio grosso battendo il portiere avversario di testa.

Nella ripresa, al 64′, la squadra di Italiano pareggia i conti: Saponara, entrato all’intervallo per sostituire Ikonè, si fa trovare pronto su un cross di Odriozola e con il destro trafigge Sepe. I Granata non ci stanno e rimettono la testa avanti ad undici minuti dal triplice fischio: Bonazzoli approfitta di una papera di Igor e con una zampata vincente non lascia scampo all’estremo difensore della Fiorentina.

Salernitana-Fiorentina: il tabellino e le pagelle del lunch match

Un successo fondamentale per la Salernitana che adesso spera nella permanenza in A. Gli uomini di Nicola salgono a quota 25 punti a sole tre lunghezze dalla diciassettesima posizione, occupata dal Cagliari che oggi affronterà il Genoa in uno scontro diretto per la salvezza. I Viola, invece, perdono l’occasione di sorpassare Lazio e Roma e rimangono al settimo posto a ridosso della zona Europa.

Salernitana (3-5-2): Sepe 6,5; Gyomber 6, Fazio 6,5, Ranieri 6,5; Mazzocchi 6, L. Coulibaly 6,5 (75′ Kastanos 6), Bohinen 6,5, Ederson 6, Zortea 6 (75′ Ruggeri 6); Djuric 7 (75′ Bonazzoli 7), Verdi 6,5 (46’ Ribery 6). A disposizione: Belec, Russo, Di Tacchio, Dragusin, Capezzi, Delli Carri, Mikael, Perotti. Allenatore: Davide Nicola 6,5.

Fiorentina (4-3-3): Terracciano 6; Venuti 5,5 (59′ Odriozola 6,5), Milenkovic 5, Igor 4,5, Biraghi 6 (67′ Terzic 5,5); Duncan 5,5, Amrabat 5,5, Maleh 5,5 (67′ Callejon 6); Ikonè 5,5 (46’ Saponara 6,5), Cabral 5,5 (59′ Piatek 6), Gonzalez 5,5. A disposizione: Dragowski, Martinez Quarta, Bonaventura, Sottil, Bianco, Nastasic, Kokorin. Allenatore: Vincenzo Italiano 5,5.

Arbitro: Davide Massa della sezione di Imperia.

Reti: 9’ Djuric (S), 64′ Saponara (F), 79′ Bonazzoli (S).

Ammoniti: 22’ Gyomber (S), 82′ Milenkovic (F).

Espulsi: –

Note: 4′ e 4′ di recupero.

MIGLIORE IN CAMPO: Djuric (S).

La squadra campana tornerà in campo lunedì prossimo per la sfida contro l’Atalanta in trasferta, valida per il 35esimo turno di Serie A. I Viola, invece, mercoledì affronteranno l’Udinese nel recupero della 20^ giornata, poi domenica il big match contro il Milan.