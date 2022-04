Fabio Fazio. Chi ha vinto la gara di share e ascolti della serata di giorno 24 Aprile 2022? Scopriamo insieme i dati delle preferenze del pubblico italiano

Il 24 aprile è andato in onda su Rai Uno il film biografico del “Rita Levi-Montalcini” con Elena Sofia Ricci. Rai Due ha trasmesso un episodio della serie tv “The Rookie” (Stagione 4 – Episodio 14 dal titolo “Impresa azzardata”). Su Rai Tre una nuova serata in compagnia di “Che tempo che fa“ con Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback.

Su Canale 5 è stata trasmessa una nuova emozionante puntata della serie tv “Gli eredi della terra” dal titolo “Ferita”. Su Italia 1 abbiamo potuto vedere il simpaticissimo film commedia del 1998 “Così è la vita” con l’acclamato trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo e Marina Massironi. Rete Quattro ha trasmesso il programma di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi “Zona Bianca”.

Fabio Fazio. Ascolti tv di giorno 24 Aprile 2022: chi ha vinto la gara di share?

Il vincitore della serata del 24 Aprile 2022 è Rai Tre. Fabio Fazio si conferma una certezza dei palinsesti della tv di stato. “Che Tempo che Fa” è stato visto da 2.213.000 spettatori pari ad uno share del 10.4% e “Che Tempo che Fa – Il Tavolo” ha raccolto davanti allo schermo 1.508.000 spettatori con l’8.7% di share.

Ottimo risultato anche per Rai Uno. Nonostante il film biografico “Rita Levi Montalcini” fosse in replica ha comunque conquistato 2.144.000 spettatori pari al 10.9% di share.

Malino la rete ammiraglia della concorrenza. Canale 5 con “Gli Eredi della Terra” ha interessato 1.501.000 spettatori pari all’8.6% di share.

Scopriamo gli altri dati:

Italia 1: “Così è la vita” – 1.345.000 spettatori con il 6.7% di share.

Rai Due: “The Rookie” – 684.000 spettatori con il 3.3% di share.

Rete Quattro: “Zona Bianca” – 673.000 spettatori con il 4.2% di share.

La7: “Non è l’arena” – 762.000 spettatori con uno share del 4.7%.

Nove: “Apocalypse La Seconda Guerra Mondiale – Hilter attacca l’Europa” – 278.000 spettator con l’ 1.3% di share.

TV8: “Gran Premio del Portogallo di MotoGp” – 640.000 spettatori con il 3% di share.

