L’ultima dichiarazione di Fedez è una sorpresa inattesa per i suoi fan. Le parole dell’artista travolgono la rete in pochi istanti.

“Poi sono diventato cintura nera di occhio lucido“, si descrive in tal modo, nella giornata di oggi 26 aprile 2022, Fedez, ricordando in maniera inedita “la sua prima lacrima“. La sua emozionante dichiarazione, appena pubblicata in rete, non ha potuto fare a meno di attirare l’attenzione dei suoi fan. Su Instagram, il rapper e showman, si appresta a spiegare con interezza quali siano le sue intenzioni in vista della nuova stagione di “X Factor“.

E’ stato innegabilmente un periodo molto difficile per l’artista milanese. Eppure, dopo alcuni momenti di forte intensità, dovuti all’operazione al pancreas effettuata con urgenza, Fedez ha poi sfoggiato la sua cicatrice con grande coraggio. Il pubblico della penisola, ora, è pronto a dilungarsi in un plauso più che meritato.

Fedez potente annuncio su “X Factor” 2022 travolge la rete, fan increduli

“Non ho idea di cosa succederà nel mio futuro“, dichiarava Fedez tempo addietro. “E invece oggi un’idea ce l’ho“, spiega stamani l’artista. Qualcosa è cambiato. “Si torna a casa“, scrive così in didascalia alla sua ultima pubblicazione il rapper trentaduenne. “E te lo meriti tanto“, risponderà pochi istanti dopo uno dei suoi molteplici ammiratori tra i commenti.

Fedez ha condiviso sul suo profilo Instagram un video eloquente quanto disarmante. Le immagini, accompagnate dalla sua voice over, ripercorrono gradualmente le tappe salienti che hanno caratterizzato la sua presenza all’interno della trasmissione.

Il suo primo ingresso, il clamore del pubblico, e tanti piccoli ma indimenticabili aneddoti vissuti da lui in prima persona, che lasciano evincere in questo momento quanto sia forte il suo entusiasmo nel voler rimettersi ancora in gioco.

“Avevo solo ventitré anni“, racconta l’artista mentre le immagini si susseguono. “E mi sa che, insieme al mio matrimonio, è stata la mia relazione più lunga“. Fra questi: attimi di profonda complicità al fianco di Mika, accesi quanto necessari confronti con Morgan e Manuel Agnelli, e a seguire altre chicche impossibili da archiviare.

Fedez presenta, dunque, la sua “piccola sorpresa” coinvolgendo il vasto pubblico grazie ad un turbinio di emozioni. Il rapper tornerà ufficialmente, per questo 2022, ad animare il talent show di origini britanniche nelle vesti di giudice. Adesso non resta che aspettare la prima puntata, mentre in prima fila c’è chi confessa, senza remore: “finalmente potrò ricominciare a vederlo!“.