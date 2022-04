Manuel Bortuzzo, Lulù Selassie rompe il silenzio: “Mi ha fatto del male”

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie si sono lasciati: a distanza di un giorno dalla notizia, la principessa ha deciso di rompere il silenzio e vuotare il sacco sui social

Dicevano di voler stare insieme tutta la vita, di diventare presto genitori e di costruire insieme il loro futuro. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie si sono conosciuti lo scorso settembre nella casa del Grande Fratello Vip e si sono innamorati l’uno dell’altro. Ci sono stati diversi tira e molla nel corso della loro avventura, ma alla fine erano certi che sarebbero riusciti a stare insieme per sempre e di aver trovato l’amore della vita.

Proprio durante una intervista a Verissimo, da Silvia Toffanin, avevano parlato dei loro progetti di vita insieme. Purtroppo tutto questo non è stato possibile e a gran sorpresa, dopo solo un mese dall’inizio della loro vera relazione, è arrivata la notizia della rottura. A rivelarlo è stato Manuel Bortuzzo, che ha pubblicato un comunicato sul suo profilo di Instagram dove ha rivelato che le cose tra di loro non hanno funzionato.

Lulù Selassie e il retroscena su Manuel Bortuzzo: “Si è rivelato per quello che è”

“Non avrei mai voluto arrivare fino a questo punto, ma ad oggi sono costretta a farlo per tutelare la mia famiglia e voi pubblico che mi seguite con grande affetto” ha scritto Lulù sul suo profilo di Instagram, scegliendo di rompere definitivamente il silenzio.

“In queste ultime settimane, io e Manuel siamo stati al centro di tanto gossip e fake news. Sono qui per spiegarvi con sincerità cosa è successo. È facile dare la colpa a me per esserci lasciati… è facile dare la colpa a me che mi sono sempre mostrata per quello che sono dentro la casa. Non è colpa mia se ci siamo lasciati“.

Ha concluso raccontando che la famiglia di Lulù non l’ha mai accettata, che sperava che le cose cambiassero dopo la fine del reality ma così non è stato. Inoltre, ha rivelato di aver appreso della loro rottura dalle storie di Instagram di Manuel.