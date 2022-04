Rosalinda Celentano torna indietro nel tempo e condivide con i fan un ricordo speciale: quanti anni sono passati?

Dopo tanti anni nel buio, Rosalinda Celentano torna a sorridere e la luce negli occhi la rende ancora più bella. Sembra un’altra e i fan non possono fare a meno di ammirarla e supportarla.

Anche sui social è molto attiva, come non lo è mai stata, la vediamo impegnata in varie campagne pubblicitarie e shooting fotografici. Le sue foto diventano virali, insomma una rinascita per l’attrice che per anni ha dovuto affrontare momenti difficili che l’hanno messa a dura prova.

Rosalinda Celentano, un tuffo nel passato: l’avete riconosciuta? – FOTO

Seguita da quasi ventimila follower, Rosalinda Celentano è tornata ad essere molto attiva sui social dove condivide molti scatti con i suoi fan. L’ultimo post è un concentrato di bellezza e armonia, attraverso cui l’attrice è tornata indietro nel tempo.

Si tratta di un paio di foto di qualche anno fa, all’epoca la Celentano era poco più che un’adolescente con i capelli lunghi e gli occhi ingenui ma allo stesso tempo dolce e puro.

Indossava una salopette di jeans e una maglia celeste, qualche collana e lo sguardo era rivolto altrove. Probabilmente c’era qualcuno lì con lei. Erano gli anni d’esordio, dove per la prima volta Rosalinda veniva a contatto da professionista con il cinema italiano.

“Da sempre bellissima” e poi ancora “Sei una meraviglia”, qualcun altro ha aggiunto: “Che bella che sei”.

Vedendo il post, al pubblico è venuta nostalgia di rivederla sul grande schermo o in tv in qualche serie o film. Chissà se tra i progetti in cantiere, non sia programmato qualcosa di questo genere? Non ci resta che continuare a seguirla sui social per scoprire possibili scenari futuri, Rosalinda Celentano si sta rivelando una piacevole sorpresa.