Bianca Guaccero, a un appuntamento così non si può proprio mancare – FOTO

Bianca Guaccero lancia un messaggio sui social e da’ un appuntamento speciale: davvero impossibile non presentarsi

Bianca Guaccero è senza ombra di dubbio una delle presentatrici televisive più amate della tv. La 41enne pugliese, dopo gli inizi come attrice, si è affermata come volto del piccolo schermo a tutto tondo, tra il favore degli ammiratori.

La fama a livello assoluto è arrivata per lei con le lunghe stagioni vissute nella fiction Capri, unita all’edizione del Festival di Sanremo presentata nel 2008. Da qualche anno, è lei il volto di Detto Fatto, popolare contenitore pomeridiano della rete pubblica. Tutti hanno potuto ammirare il fascino e l’eleganza di Bianca, che l’hanno resa davvero celebre e seguita con grande affetto da parte dei fan.

Su Instagram, Bianca può contare su quasi 800 mila followers, che non si perdono un solo aggiornamento della loro beniamina. La Guaccero condivide con loro molti momenti della sua vita professionale e privata. E infatti non perde occasione per un annuncio speciale e un appuntamento a cui non si può proprio rinunciare.

Bianca Guaccero, il primo piano che manda ko: bellezza divina e irresistibile, l’attrice manda Instagram in delirio

Ieri, infatti, Bianca ha dato la notizia più attesa da parte di tutti i suoi fan. Dopo essere stata costretta a casa per alcuni giorni con il Covid, la conduttrice torna finalmente in studio. Una assenza che ha preoccupato i telespettatori, ma Bianca per fortuna sta bene ed è pronta a tornare in sella.

Il primo piano con cui saluta il web e si rimette in pista è di quelli che non si scordano. Ancora una volta, il suo sguardo colpisce dritto al cuore e non fa prigionieri. Una bellezza da capogiro che come sempre lascia il segno.

Oggi, dunque, c’è stato il gradito ritorno in tv di Bianca, salutato con gioia da parte di tutti i suoi followers.

